Politica



Provincia: rinviato alla fine di settembre il pagamento della Cosap

giovedì, 30 aprile 2020, 13:35

È stato rinviato al 30 settembre il termine per il pagamento del canone di occupazione degli spazi pubblici relativo alle occupazioni permanenti di aree di competenza della Provincia di Massa-Carrara per l’anno 2020.



Lo prevede un decreto del presidente della Provincia che è stato adottato in considerazione del fatto che l’emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus (COVID-19) in atto in Italia ha imposto l’adozione di misure precauzionali per il contenimento del contagio, limitazioni e sospensioni che stanno avendo importanti ricadute economiche sia sulle famiglie che sulle attività del settore economico produttivo.



Con questa decisione, inoltre, si contribuisce a non aggravare lo stato del servizio postale, servizio di assoluto rilievo sociale, nell'interesse di tutta l’utenza, astenendosi dall'inviare la corrispondenza non a firma, tra cui la Posta Massiva, servizio di cui si avvale la Provincia per stampare e inviare i bollettini COSAP agli utenti.