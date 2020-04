Politica



“Riaprire gli orti urbani secondo il decreto regionale”: l’indicazione di Bernardi

sabato, 18 aprile 2020, 16:16

Il decreto della Regione Toscana che favorisce lo sfruttamento degli orti urbani per dare ulteriore aiuto alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus ha trovato impreparato il comune di Carrara il cui progetto da 132 mila euro per gli orti urbani alla Padula ha avuto un esito fallimentare.



A sostenerlo è il consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi, che ha rilanciato il suo attacco al settore dei servizi sociali: “Se il progetto fosse stato realizzato - ha detto Bernardi - oggi gli orti della Padula sarebbero una risorsa in più a disposizione dei cittadini in tempi in cui l'emergenza coronavirus ha portato allo stremo le famiglie. Il governatore Enrico Rossi ha dato l’ok della Toscana per poter accedere in solitaria negli orti, basandosi sul principio che, in questo particolare momento, è possibile abbinare l’esigenza di autosostentarsi e mantenere le misure anti assembramento.” . Per Bernardi l’amministrazione carrarese avrebbe, quindi perso clamorosamente un’altra importante chance non essendo riuscita a far partire il progetto degli orti urbani. Manco a dirlo, l’attacco di Bernardi ha puntato ancora una volta contro l’assessore al sociale Anna Galleni, sulla quale ricadrebbe la responsabilità del fallimento del progetto. “Alcuni consiglieri di opposizione – ha continuato Bernardi - avevano già posto interrogazioni in consiglio comunale sugli orti urbani adesso però ciò che bisogna domandarsi è quale destino gli orti urbani possono avere in piena emergenza coronavirus.”



Bernardi, che si è detto sconcertato dalla situazione, ha tuttavia ricordato che l’orto ha una funzione di utilità sociale di enorme importanza in questo periodo e che potrebbe significare un vero e proprio risparmio alimentare per molte famiglie che stanno perdendo il lavoro a causa del covid-19 ed ha invitato l’amministrazione grillina a valutare l’opportunità di mettere a disposizione i terreni previsti per gli orti urbani. “Anna Galleni con uno sforzo potrebbe far riaprire i cancelli della Padula - ha continuato Bernardi - nell'urgenza e senza particolari bandi o burocrazia mettere a disposizione i terreni comunali destinati agli ex Orti Urbani che potrebbero essere ripuliti e coltivati da chi ne fa richiesta, prevedendo alcune precauzioni: obbligo di distanziamento - massimo una persona ogni quattro metri - di indossare mascherina e guanti, autocertificare che non si soffre di alcune patologie considerate rischiose in caso di contagio. Dopo tanta disciplina e osservanza delle regole il peggio passerà e nella nostra città dove il Progetto Orti Urbani è stato abbandonato a causa dell'incapacità dell’amministrazione 5 Stelle, c ‘è una possibilità di recupero.”.