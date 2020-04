Politica



“Riaprire subito il mondo del marmo”: lo ha stabilito la Tavola Rotonda Nazionale organizzata da Forza Italia Carrara

sabato, 18 aprile 2020, 16:37

Il rischio è quello di perdere un asset economico italiano tra i più importanti: questo è l’assunto da cui è partito il gruppo di Forza Italia Carrara con i dirigenti locali Riccardo Bruschi e Gianni Musetti, per portare a un tavolo di confronto nazionale tutte le figure più rappresentative del mondo del marmo da Massa Carrara a Verona e i leader politici azzurri a ogni livello.

“Al pari con il settore della moda e con quello del design – hanno detto Bruschi e Musetti - il marmo è per l'Italia un punto di forza dove il paese assume una ledership mondiale nell' escavazione di marmi pregiati e nella lavorazione per gli edifici e per le sculture di tutto il mondo.”

La tavola rotonda si è svolta online ed è stata l’occasione per i politici di ascoltare il mondo del lavoro e delle imprese di un settore così importante. Forza Italia ha ribadito la volontà di non lasciare che la mostruosa crisi economica incombente si inghiotta anche il lapideo-

Nella video conferenza sono intervenuti: l’onorevole Stefano Mugnai (Coordinatore regionale Fi), onorevole Deborah Bergamini, capogruppo in regione Maurzio Marchetti, i responsabili di partito e organizzatori dell'evento Riccardo Bruschi e Gianni Musetti, il presidente Massa Carrara Confindustria Eric Lucchetti, il presidente Confindustria Verona Francesco Antolini, il Presidente nazionale Marmomacchine Confindustria Marco De Angelis, il Presidente Marble District Verona Filiberto Semenzin, il sindaco di Massa Francesco Persiani, il Presidente della CNA di Massa Carrara Paolo Bedini, l’assessore al bilancio del comuen di Massa Pierlio Baratta, il Presidente dei concessionari di cava CAM Umberto Ronchieri e Ilaria Ronchieri.

“I rappresentati del mondo del marmo – hanno riferito Bruschi e Musetti - hanno espresso tutte le loro richieste e ragioni per poter ripartire subito, per non perdere la loro competitività internazionale. Il blocco delle aziende favorisce la concorrenza con l’alto rischio di perdere definitivamente i clienti. E’ stata confermata la possibilità di lavorare in completa sicurezza, mantenendo distanze e sistemi di profilassi che assicurano l'incolumità degli addetti al lavoro e l’uso delle mascherine che in molti casi era già stato avviato, tanto è vero che in nessuna azienda si sono registrati casi di contagio. L'associazione di categoria degli industriali ha messo nero su bianco con le sigle sindacali, a livello nazionale, un accordo quadro con ulteriori standard ed accortezze in aggiunta a quelle già contenute nelle norme ufficiali o in via di ufficializzazione. L'obiettivo è sicuramente quello di arrivare a Colao, il presidente dello staff di scienziati e dell'unità di crisi, per dimostrargli che il mondo del marmo è fra i più maturi e sicuri a ripartire subito con la sua locomotiva economica di filiera fatta da migliaia di artigiani, autotrasportatori, imprese di macchinari e abrasivi, e soprattutto dai lavoratori. Questo meeting in un momento di difficoltà ha comunque fatto emergere una cosa molto positiva cioè la volontà espressa dai vertici degli industriali di Carrara e di Verona di fare squadra e collaborare per poter essere più forti, anche proseguendo con incontri come questo allargandoli ulteriormente. Con una produzione nazionale che vale 2,6 miliardi e un export quasi da record mondiale, ossia un saldo commerciale attivo di 1,5 miliardi con 3.000 aziende del settore e 26.000 addetti, e un indotto che ne vale 10 volte di più.

Ricordiamo che Forza Italia di Carrara ha voluto questa iniziativa per salvaguardare la più importante industria del territorio, con tutti i suoi lavoratori e che con la tassa marmo versa 26 milioni di euro alla collettivitaà carrarese, un quarto circa del bilancio comunale, che però vengono dispersi nel palazzo in via VII Luglio, per malaffare prima e per incompetenza adesso.”.

Bruschi e Musetti hanno anche aggiunto: “La politica nazionale deve scendere in campo, e tramite Mugnai, Bergamini, Mallegni ,che non è potuto intervenire per sopraggiunti impegni istituzionali, e il capogruppo di FI in regione Maurizio Marchetti, si è siglata una sorta di unione d'intenti, con gli stessi che si faranno promotori in ogni sede, ma soprattutto direttamente ai ministeri e al comitato scientifico nazionale, delle richieste e delle necessità del "pianeta" marmo nella sua interezza. I vertici di Forza Italia, non solo hanno espresso vicinanza alle imprese e ai lavoratori del marmo, ma si vogliono tradurre in loro rappresentanti attivi, perchè il settore marmo vada ad unire le proprie sinergie a livello nazionale, soprattutto fra Massa Carrara e Verona, e torni subito operativo nello scenario economico nazionale e mondiale. Per non perdere questo diamante della nostra produttività, capacita ed ingegno tipicamente ed orgogliosamente italiano.”.