Ritardo su buoni pasto e mascherine: Musetti (FI) critica l’amministrazione carrarese

martedì, 7 aprile 2020, 18:34

Massa più avanti su tutti i fronti: questa la considerazione di Gianni Musetti di Forza Italia in relazione all’attivazione delle procedure comunali di distribuzione dei buoni pasto per le famiglie in difficoltà e per la distribuzione delle mascherine che sarebbero in ritardo rispetto a quanto fatto dal comune di Massa per non parlare del numero verde istituito per i buoni pasto che sarebbe sempre fuori uso.

“Troppi insopportabili ritardi da parte del comune di Carrara – ha detto Musetti - Anche se la Protezione Civile sta facendo quello che può e ci complimentiamo con loro, noi continuiamo a distribuire generi alimentari perchè a molti, a troppi, non sono ancora arrivati i famosi e promessi buoni per la spesa. A Massa, per fare un esempio, sono già stati distribuiti tutti e sono già stati fatti diversi incontri in tele conferenza con le associazioni di volontariato e di categoria come CNA e Confartigianato, per accordarsi e coordinare il tutto. A Carrara, invece, ancora nulla: le associazioni vengono gestite "telefonicamente" da qualche dirigente e nessuno si preoccupa di concertare.

Stessa cosa per le mascherine, che a Massa e a Montignoso, come a Pietrasanta, sono in distribuzione alla popolazione già dalla scorsa settimana, e, in queste ore, nel comune massese si stanno imbustando sotto vuoto, ognuna in ambiente sterile per ogni singolo nucleo familiare. Qui a Carrara invece si conoscono solo gli annunci ma non c’è ancora stata una distribuzione gratuita da parte del municipio.”. Musetti ha posto quesiti sulle motivazioni dei ritardi e sul perchè a Massa avevano le mascherine anche prima dell’arrivo di quelle della regione da distribuire alla popolazione mentre a Carrara non ce n’erano.

Musetti ha anche riferito di aver raccolto personalmente le proteste delle associazioni di categorie che hanno riferito di non aver nessun contatto con il comune di Carrara ed ha ribadito che, anche solo per chiedere informazioni, il numero verde è KO oppure occupato. Di qui l’invito al sindaco a non far sentire i cittadini di Carrara di serie B.