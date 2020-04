Politica



Servono interventi specifici dell’amministrazione locale per favorire la ripartenza del territorio: le indicazioni della Lega

lunedì, 27 aprile 2020, 18:20

di vinicia tesconi

Chiede “segnali di esistenza in vita” da parte dell’amministrazione 5 stelle per fronteggiare la grave crisi economica causata dall’epidemia e dalle misure prese dal governo e lo fa alla luce dell’ennesimo discorso alla nazione fatto ieri sera dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, nei confronti del quale esprime un giudizio decisamente negativo. Lui è il commissario della Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini che ha provato a dare indicazioni sulle mosse che l’amministrazione potrebbe fare per dare un aiuto concreto a chi deve cercare di rialzarsi dalle conseguenze del lockdown: “La Lega a fronte della insulsa conferenza stampa del Premier Conte, espressione nefasta della politica di PD - 5 Stelle – ha detto Pieruccini - per cercare di superare lo sconcerto degli italiani , chiede all' amministrazione grillina di dare segnali di esistenza in vita oltre che di interessamento politico verso la città e verso le categorie più colpite dalla crisi economica . Parliamo di competenze proprie del sindaco che secondo la Lega potrebbe cominciare a programmare qualcosa per la ripresa partendo dalle decisioni più facili.”. Tra i primi suggerimenti che la Lega ha dato al sindaco di Carrara c’è quello di dare una mano agli ambulanti e programmare la riapertura dei mercati con area transennata, segnali a pavimento per sostare davanti ai banchi, ingressi contingentati e presidiati dai volontari, controlli della polizia municipale, con guanti e mascherine obbligatori. “ Così potrebbe riprendere vita, dal 4 Maggio, un pezzo di città - ha commentato Pieruccini - L’infame virus covid-19 ha cambiato le regole politiche e oggi i 5 Stelle hanno l'obbligo di sostenere le esigenze immediate della popolazione per far sì che nessuno si perda, ma lo sforzo della politica dovrà essere sempre più quello di programmare a breve periodo, in giorni o in settimane a venire. Più responsabilità e trasparenza e soprattutto coraggio sono gli elementi che secondo la Lega dovrebbero caratterizzare le future decisioni del sindaco “ Chi sta governando la nostra città - ha continuato Pieruccini - è stato scelto, ahimè, per decidere, non per eseguire “ malamente e con scarso impegno “ i compitini delegati dallo stato e dalla Regione Toscana. Quindi il sindaco De Pasquale, dopo la delusione della conferenza stampa del suo premier, non può più vigliaccamente rimanere impassibile, ma deve rimboccarsi le maniche e dare finalmente qualche risposta, partendo proprio dalla riapertura dei mercati e dagli ambulanti che non possono più attendere. All'amministrazione grillina la Lega chiede la massima priorità in ordine ad una attività commerciale che si svolge all'aperto e quindi più facile da gestire rispetto alle altre e più semplice nella predisposizione del distanziamento anticontagio: posizionare banchi di vendita distanziati di anche cinque metri tra loro; prevedere al massimo due o tre persone per ogni banco come da indicazioni a terra; stabilire una misura massima delle dimensioni dei banchi. In piena buona stagione con temperature superiori alla media è possibile aiutare questa categoria di lavoratori utilizzando i giorni che mancano dalla fine del lockdown elaborando proposte ed atti concreti che permettano una ripartenza immediata.”. Pieruccini ha poi espresso l’auspicio che l’assessore Macchiarini convochi un tavolo con i rappresentanti della categoria per preparare la ripartenza e ha proposto un confronto immediato soprattutto per concordare le modalità di realizzazione dei mercati. “ Si tratterebbe di un doppio risultato - ha concluso Pieruccini - in quanto significherebbe ridare fiducia ai cittadini, che potrebbero veramente diventare protagonisti della ripresa di un minimo di vita sociale, riacquistando la sensazione e di essere liberi e potendo permettersi una visita ed un acquisto presso i banchi di piante e fiori, abbigliamento e calzature e altri prodotti vari. Va da sé che non basta riaprire i mercati, perché occorre anche un atto deliberativo da parte del vicesindaco Matteo Martinelli che preveda l’azzeramento della tassa sul suolo pubblico, altrimenti che senso avrebbe, in emergenza covid-19, continuare a fare l'assessore.”.