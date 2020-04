Politica



"Totale immobilismo della giunta sull'urbanistica": la Lega chiede chiarimenti sul Poc

giovedì, 16 aprile 2020, 17:52

Un settore tra i più importanti – l’urbanistica- che ha lo scopo di disegnare la città del futuro e quindi le sue prospettive sia in termini di sviluppo economico che di vivibilità della cittadinanza, bloccato nell’immobilismo amministrativo: questa è l’analisi di Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier, che ha sollecitato chiarimenti in merito al Poc, piano operativo comunale: “ A fronte delle tante legittime richieste dei cittadini, fino ad oggi la risposta della giunta è stata l'immobilismo. Chiediamo quindi all'amministrazione comunale se, dopo l'emergenza da coronavirus, che sta flagellando l'economia del mondo e in particolare della nostra città già assai in sofferenza, intenda finalmente mettere mano a questo settore e iniziare a pensare e progettare la Carrara del futuro. Anche perché sia per l'ente pubblico che per i privati le risorse derivanti da questo settore potranno essere uno straordinario volano in grado di dare ossigeno a un territorio che attraverserà purtroppo una crisi epocale ben più grave delle precedenti. E' quindi fondamentale che l'amministrazione comunale chiarisca da subito se intende procedere con la discussione e l'approvazione del Piano Operativo Comunale ed eventualmente con quali linee guida, anche perchè non farlo entro il prossimo mese di novembre significherebbe entrare “in salvaguardia” e quindi delegare alla Regione l'intera materia.”.