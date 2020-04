Politica



“Vada nei campi chi beneficia di sussidi dello stato”: l’invito della Lega alla Coldiretti

lunedì, 20 aprile 2020, 14:25

C’è l’urgenza di far ripartire l’agricoltura ed anche quella di dare lavoro a chi è in grosse difficoltà: la soluzione della Lega di Carrara è quella di utilizzare nelle aziende agricole locali disoccupati, titolari di reddito di cittadinanza e anche richiedenti asilo. Il suggerimento è rivolto dal commissario per la Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini, a Ettore Prandini, presidente della Coldiretti di Massa Carrara: “Stupisce ed imbarazza in quanto discriminatoria – ha detto Pieruccini - la decisione del presidente Ettore Prandini che si dice contrario all'impiego in agricoltura di chi sta avendo il “reddito di cittadinanza” . Prandini sostiene che queste proposte sono solo “slogan della destra” che servono a prendere in giro le persone, perchè in agricoltura serve capacità e conoscenza.”



Pieruccini ha fatto riferimento a quanto dichiarato nei giorni scorsi da Prandini sulla possibilità di avere nuova forza lavoro nei campi: “ Se mando per i campi uno che prende il reddito di cittadinanza devo capire io per primo che persona sto scegliendo, che competenze abbia. Il rischio è quello di utilizzare in agricoltura gente improvvisata che poi alla fine rischia di fare solo danni o persone che dopo un giorno di duro lavoro si mette in malattia. Di fronte alle incertezze ed ai pesanti ritardi che rischiano di compromettere le campagne di raccolta e le forniture alimentari della popolazione, in questo momento straordinario causato dall’emergenza coronavirus, abbiamo bisogno che il governo possa consentire da parte di studenti, cassaintegrati e pensionati lo svolgimento dei lavori nelle campagne. È disdicevole per la Lega questa presa di posizione e siccome è necessario non perdere ulteriore tempo al fine di rassicurare i cittadini che potrebbero trovare vuoti gli scaffali dei loro supermercati, occorre ingoiare il rospo e dar retta alla Lega.”



Pieruccini ha ricordato che anche la ministra renziana Teresa Bellanova è stata favorevole all'uso nei campi dei “ percettori di sussidi pubblici” e la straordinaria apertura del governatore dell’Emilia Romagna Bonaccini che si è aggiunto alla lunga lista di chi individua nuove categorie di “servi della gleba” per far marciare l’agricoltura. “Per il Presidente della Regione Emilia Romagna – ha concluso Pieruccini - la soluzione è mandare nei campi le 67mila persone che percepiscono il “reddito di cittadinanza” per “restituire un po’ quello che prendono" Qualcosa sta succedendo nella sinistra comunista! Riflettete.”.