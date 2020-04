XIII^ Giornata Mondiale dell’autismo: Italia Viva ricorda l’importanza degli aiuti alle famiglie

Altri articoli in Politica

mercoledì, 1 aprile 2020, 21:08

E’ partito stamani alle 8,30 con tre operatori che hanno lavorato a pieno ritmo fino alle 17 e che nella prima giornata di apertura del numero verde istituito dall’assessorato al sociale del comune di Carrara per distribuire i buoni spesa per le famiglie in difficoltà, hanno raccolto ben 140 schede

mercoledì, 1 aprile 2020, 21:05

“Non si tratta di una fake news” ha subito chiarito il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi prima di annunciare che, a quanto risulta dalle segnalazioni a lui pervenute, il numero Verde 800 - 055- 692 istituito dal settore sociale del comune per le domande dei buoni spesa istituiti dal governo per...

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:34

Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha ricevuto diverse offerte di sostegno a favore delle persone più colpite dall’emergenza innescata dall’epidemia di Covid-19

martedì, 31 marzo 2020, 20:58

Il sindaco di Carrara: "Purtroppo oggi in città registriamo un nuovo decesso causato dal Coronavirus. Si tratta di una donna di 83 anni. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il cordoglio di tutta l’amministrazione e della città intera"

martedì, 31 marzo 2020, 20:55

Gli interventi sono riservati alle persone che non siano già assegnatarie di sostegno pubblico. Tra queste avranno la priorità i cittadini in condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali; i nuclei familiari più numerosi

martedì, 31 marzo 2020, 20:50

Proprio nei giorni scorsi aveva esternato pubblicamente il suo apprezzamento per il provvedimento preso dal governatore della regione Toscana, Enrico Rossi, relativo alle case di riposo per la tutela degli anziani e dei soggetti vulnerabili, ma non ha potuto nascondere la preoccupazione per le ultime notizie sul focolaio scoppiato al...