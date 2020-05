Acquedotto Cartaro, Giannarelli (M5S): "La Regione deve finalmente risolvere il problema dell'inquinamento da marmettola"

Altri articoli in Politica

martedì, 12 maggio 2020, 17:46

Il consigliere Bernardi è andato ad esaminare lo stato attuale delle cose relative a quel progetto e ne ha tratto conferme per la sua tesi sulla pessima gestione amministrativa dei 5 stelle

martedì, 12 maggio 2020, 17:24

Ieri si è tenuta la seduta della commissione 4 "Politiche e servizi sociali", attraverso piattaforma online, relativa ad aggiornamenti sulla gestione del settore sociale dell'emergenza Corona Virus, grazie all'intervento dell'assessore Anna Galleni e della dirigente Paola Micheletti che hanno parlato di linee operative e dati puntuali

martedì, 12 maggio 2020, 16:17

L’incendio al campo rom del Lavello avvenuto pochi giorni è stata l’occasione per il consigliere di Forza Italia Lorenzo Lapucci per mettere in evidenza la sostanziale immobilità dell’amministrazione carrarese rispetto ai provvedimenti stabiliti per lo smantellamento del campo e per tornare a chiedere a viva voce lo sgombero

martedì, 12 maggio 2020, 14:32

E' il commento del Movimento5Stelle di Carrara che, insieme all’amministrazione, replica ai recenti attacchi sul tema del lapideo

lunedì, 11 maggio 2020, 21:21

Continua la polemica a Massa tra maggioranza e opposizione sull’impegno dell’amministrazione nella gestione dell’emergenza coronavirus e sulla possibilità data ai cittadini di essere informati sulle azione e le scelte amministrative, essendo diminuiti e cambiati di forma i consigli comunali

lunedì, 11 maggio 2020, 14:33

Il portale telematico comunale per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, sistema avviato lo scorso luglio, ha permesso di semplificare le procedure burocratiche per le imprese, fattore che si è dimostrato di fondamentale importanza in un momento emergenziale come quello attuale