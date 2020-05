Politica



Apertura ex ospedale di Massa: la soddisfazione di Fratelli d’Italia

domenica, 3 maggio 2020, 11:22

di vinicia tesconi

L’hanno salutata con soddisfazione e orgoglio non rinunciando a lanciare una frecciatina al Pd: “Ci davano dei pazzi quando chiedevamo di mantenere aperto l’ex ospedale di Massa!”. Così il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia all’indomani della riapertura del vecchio ospedale cittadino. “ Possiamo affermare – ha detto Bruno Tenerani segretario di FdI Massa Carrara - più convinti di prima, che la nostra battaglia politica sarà veramente vinta solo quando l'intero ospedale verrà riconsegnato al servizio della città. Per anni PD e le altre forze di sinistra hanno sempre sostenuto che la struttura non fosse idonea, oggi scopriamo che così non è, come partito chiediamo di rimettere a norma l’intero l'ospedale per destinarlo a “Casa Della Salute” e “Distretto Sanitario”, fattibile con una modesta spesa di soldi pubblici. Fanno meraviglia a noi ed a tanti cittadini le dichiarazione del consigliere regionale Giacomo Bugliani che ha parlato di “una tappa importante nel percorso di tutela della salute dei nostri cittadini”, proprio lui che è esponente del PD, partito che fino a ieri giustificava la scelta di demolire la vecchia struttura per far posto ad edilizia residenziale e per la quale Fratelli d’Italia ha sempre affermato essere sbagliata oltre che nefasta per il territorio.