Appello di Lega e Forza Italia all’assessore al turismo Forti: “Più impegno per garantire la fruizione delle spiagge”

lunedì, 18 maggio 2020, 09:37

Sono partiti con una frecciata all’immobilità, dovuta non solo al lockdown, manifestata dall’assessorato alla cultura e poi hanno elencato i possibili interventi per favorire una ripresa efficace e sicura del turismo balneare. A scrivere una lettera aperta all’assessore Federica Forti sono stati Riccardo bruschi e Nicola Pieruccini, rispettivamente coordinatori comunali di Forza Italia e Lega. I due coordinatori non hanno apprezzato l’impegno della Forti con i comuni di costa finalizzato a definire regole uguali per tutto il litorale dell’alto Tirreno, che, secondo loro, distrarebbe l’assessore dal concentrarsi sui problemi di Carrara e sulla riapertura delle spiagge libere locali.



“Il dato più chiaro emerso – hanno detto Bruschi e Pieruccini - è che De Pasquale e la Forti siano rimasti fermi alle sole ipotesi e che nonostante sia partito il conto alla rovescia, non abbiano predisposto un piano anti covid per le spiagge libere. A nostro parere è logico che l'accesso debba essere contingentato, perché lo impone l’ultimo DPCM del premier Giuseppe Conte e l’ordinanza di Enrico Rossi, ma visto i clamorosi ritardi e le lentezze denunciati negli anni passati per la gestione delle spiagge libere, la preoccupazione è che la fruizione delle spiagge avvenga ad estate finita.”



Bruschi e Pieruccini hanno riportato i dubbi di molti cittadini sull’argomento: dalle cifre relative alla capienza massima alla predisposizione di turni, alla possibilità di prenotare gli spazi attraverso un numero verde o una app , fino a capire chi, eventualmente gestirà tale servizio. “Ci rendiamo anche conto che le criticità sono molteplici – hanno aggiunto Bruschi e Pieruccini - ma resta da capire in che modo l’amministrazione interverrà sia sulle condizioni di degrado di bagni, docce e spogliatoi delle due spiagge Idrovora e Fossa Maestra, sia per garantite la sanificazione ad un livello adeguato di igiene prevista dai protocolli anti covid che probabilmente sarà affidati all’ azienda Multiservizi Nausicaa già incaricata dei servizi di pulizia. D’altronde, noi, a differenza del sindaco De Pasquale, abbiamo apprezzato il grandissimo senso civico dei nostri concittadini e siamo sicuri che i frequentatori delle spiagge avranno un grande rispetto per il distanziamento e per le regole quando saranno obbligatoriamente esposte nella cartellonistica annunciata ma ancora non disponibile. La buona volontà degli operatori che si preparano con sofferenza alla stagione turistica e la volontà di ripartire di tutti quanti noi non bastano, gli amministratori nostrani sarebbero obbligati dal ruolo ricoperto a mettersi a lavorare con dinamismo e serietà, invece di stare lì immobili e rassegnati a fare soltanto ipotesi.”.