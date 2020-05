Politica



Bernardi: “Pd forza politica piatta e spesso in sintonia coi 5 stelle”

venerdì, 15 maggio 2020, 13:42

La scelta del silenzio stampa su IMM da parte del Pd è stata letta dal consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi, come un’ulteriore prova dell’incapacità dei membri del partito di prendersi le loro responsabilità rispondendo con attacchi o con il silenzio stampa. Bernardi ha parlato addirittura di bipolarità per i tesserati locali del Pd arrivando a consigliare loro un buon psicanalista.



“I Democratici – ha detto Bernardi - guidati dall’invisibile Gianluca Brizzi e dal consigliere Cristiano Bottici, dopo avere causato con Fabio Felici, presidente di IMM e iscritto al PD, il disastro dell’azienda, ed essersi appellati al presidente Enrico Rossi per avere i soldi promessi per il salvataggio della società, da oggi annunciano il silenzio stampa. In questi anni in consiglio comunale si sono dimostrati una forza politica “piatta“spesso e volentieri in accordo con i 5 Stelle. A Carrara c’è un’opposizione, ma non siete davvero voi.” Bernardi ha poi voluto passare in rassegna alcuni di quelli che lui ha definito “ inciuci” realizzati in appoggio ai 5 stelle: “La nomina del presidente di Erp per la quarta volta consecutiva, la nomina a presidente dell’articolazione zonale di Massa Carrara al sindaco De Pasquale a scapito del sindaco di Massa Persiani. La vergognosa vicenda del Monoblocco con i “non lo so” del Sindaco e il silenzio del Pd e infine le scelte del governatore Rossi . Da anni chiedo chiarezza e trasparenza sulla gestione della Fiera e, possibilmente, di conoscere il bilancio 2019 e il piano di risanamento che dovrebbe consentire la salvezza della società, assicurando il presente e il futuro ai dipendenti che lavorano con senso di responsabilità in un’azienda in cui pullulano consulenti ben pagati a dispetto di un bilancio problematico. In preda alla loro evidente bipolarità i Democratici di Sinistra alternano fasi di entusiasmo per la gestione delegata al presidente e al direttore della fiera con i risultati sotto gli occhi di tutti , mentre nelle fasi di sconforto, rendendosi conto che hanno perso i soci di Massa e della Provincia si appellano alla Regione governata dal PD per rimediare ai danni causati dall' inciucio con i grillini. È il classico esempio di commistione di interessi non troppo chiari portati avanti da gruppi e partiti che formalmente sono diversi, ma condividono la stessa smania spartitoria di poltrone e prebende. È comprensibile che il PD non voglia rispondere perché dovrebbe assumersi le responsabilità che gli competono e che io, da anni, denuncio pubblicamente.”. Bernardi ha assicurato che continuerà con la sua denuncia in quanto convinto che la società IMM sia importante per la città e che quindi, non ha alcuna intenzione di dimettersi dal ruolo di consigliere comunale di opposizione.



“Cari PD – ha concluso Bernardi - questo silenzio non vi libera dalle vostre responsabilità e non è certo esaminando le mie scelte politiche che potrete invocare le attenuanti generiche. Saranno i cittadini a giudicare l’operato del PD e le sue responsabilità sia nella gestione della fiera, sia per l’indecente connivenza con gli ormai ex “nemici” grillini, messi alla gogna per anni per l’insopprimibile vocazione al poltronismo. Avete due anni di tempo per prendere le distanze dai 5 Stelle: da quelli che vi chiamavano mafiosi e collusi e tornare ad essere un Partito di sinistra. Cogliete l’occasione e smettete di morire d'invidia e rosicare e abbiate il coraggio di denunciare i disastri di Martinelli e De Pasquale perché ci vorranno decenni per rimediare a queste figure che state facendo.”.