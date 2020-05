Politica



Chiusura sedi distaccate dell’Accademia: la Lega teme per il futuro dell’istituto

giovedì, 21 maggio 2020, 15:13

Tantissime le perplessità, per la Lega di Carrara, sollevate dalla decisione del presidente dell’Accademia di Belle Arti, Antonio Passa di chiudere le sedi distaccate dell’ateneo. Non cela la preoccupazione il commissario della Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini che ritiene responsabili dell’attuale disastroso corso dell’Accademia il presidente Passa e l’assessore Andrea Raggi, membro del consiglio accademico in rappresentanza dell’amministrazione carrarese.



“Le sedi distaccate sono importantissime per la didattica – ha spiegato Pieruccini - per questo è necessario che l’amministrazione vi ponga rimedio, perché come denuncia lo stesso Presidente nella risposta agli studenti del 15 Maggio “le attività laboratoriali devono avvenire in sicurezza".



Per cui l’impossibilità di effettuare laboratori deriva dall’incapacità di intervenire in tempo da parte di Andrea Raggi che è stato sinora seduto intorno al tavolo del CDA dell'Accademia, senza prendersi responsabilità.”. Pollice verso della Lega anche sul presidente Passa, responsabile, secondo Pieruccini , della gravissima situazione creatasi in questi mesi: “ Passa- ha aggiunto Pieruccini - in sostanza incolpa il Ministero di comportamento omissivo e sostiene di aver presentato una diffida extragiudiziale e conseguente messa in mora. Quindi, secondo la Lega, se non arriverà un veloce “commissariamento” da parte del Miur l'Accademia rischierà tantissimo. Visto l'aggravarsi giorno dopo giorno della gestione dell’istituto e la mancanza di interventi da parte dell'Amministrazione 5 Stelle, è facile infatti presumere che il prossimo anno scolastico assisteremo ad un forte ridimensionamento del numero di iscritti, sia studenti italiani provenienti da varie province, sia stranieri, soprattutto cinesi, letteralmente spariti dalla città. Mancate iscrizioni che porterebbe “obtorto collo” il Miur a riconsiderare l’opportunità di mantenere o meno l’Accademia di Belle Arti a Carrara.”



Pieruccini ha anche spiegato nel dettaglio il problema della chiusura delle sedi distaccate ricordando che le criticità su questi settori erano state più volte presentate all’attenzione dell’assessore Raggi nel corso degli ultimi mesi, con la richiesta, ancora non soddisfatta, di rinnovo delle convenzioni per l’utilizzo degli immobili di via Carlo Fontana 4, via Pietro Tacca 32 e via Provinciale Gragnana in località Padula, affidati in uso dal comune all’Accademia. “ Ci risulta che a tutt'oggi le convenzione scadute da tempo non siano state rinnovate – ha continuato Pieruccini - per il fatto che gli immobili non sono stati messi in sicurezza e quindi non sono in regola con il certificato di prevenzione incendi. Le risposte di Raggi sulla tematica sono state evasive e poco chiare. Questioni ribadite dal presidente Antonio Passa nella risposta agli studenti, nella quale lui stesso ha evidenziato quanto l’impreparazione ad affrontare l'emergenza sia stata ancora più avvertita nella sede distaccata di Carrara, resa impraticabile dalla caduta di un grosso albero sul padiglione avvenuta proprio all’inizio dell’emergenza pandemica. Il sindaco, in attesa del completamento dei lavori necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza, ha interdetto l’accesso alla sede e Passa lo ha sollecitato affinché venga garantita, nei tempi utili, una apertura in sicurezza a fronte dell’altissima gravità della situazione patita dall’Accademia tutta.”



Il commento generale della situazione attuale dell’Accademia, per la Lega è quello di un generale “ tutti contro tutti” sul quale grava anche l’esposto in Procura fatto dalla Lega e da Forza Italia per gli esami di laurea in comune e la conclusione auspicabile per Pieruccini non può che essere il commissariamento da parte del Miur dell’Accademia.