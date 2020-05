Politica



Commercio, De Pasquale e Macchiarini ai commercianti: «Al via la campagna di ascolto»

lunedì, 4 maggio 2020, 18:42

Questa mattina il sindaco Francesco De Pasquale e l’assessore al Commercio Giovanni Macchiarini hanno effettuato un giro delle attività commerciali del centro città in occasione del flashmob organizzato dagli addetti ai lavori per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi del settore.

«Abbiamo voluto testimoniare il sostegno dell’amministrazione a un categoria particolarmente colpita dalla crisi economica innescata dall’emergenza covid-19. Per questo muniti di mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza abbiamo incontrato alcuni commercianti. Devo dire che a fronte dei tanti problemi ho riscontrato un atteggiamento positivo, tanta voglia di fare e soprattutto di ricominciare a lavorare. Noi cercheremo di aiutarli con ogni mezzo» ha commentato il sindaco Francesco De Pasquale.

«Il flash mob ha coinciso con l’avvio della campagna di ascolto che la nostra amministrazione ha programmato per i prossimi giorni con commercianti e categorie. Stiamo cercando di andare incontro il più possibile a questa categoria. Come abbiamo già detto non abbiamo moltissime risorse a disposizione e anche per questo dobbiamo studiare insieme delle soluzioni efficaci. Non pensiamo di poterle individuare da soli e dunque chiediamo la collaborazione di chi vive i problemi sulla propria pelle e tocca con mano le criticità” ha aggiunto l’assessore al Commercio Giovanni Macchiarini.

Tra le misure già attuate dall’amministrazione comunale, la sospensione dal 10 aprile del pagamento delle tasse comunali (Tari, Tosap, Icp, Canone e contributo attività estrattiva, intercorrenti tra il 08/03/2020 e il 30/06/2020) per cittadini e attività e le iniziative di solidarietà alimentare rivolte a coloro che non riescono a fare più la spesa. Il comune ha inoltre condiviso la proposta di Anci per la cancellazione della Tari relativa all'anno 2020 per le attività economico produttive chiuse, sia per legge che per le conseguenze dell'emergenza Covid.

