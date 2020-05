Politica



Crudeli (Pd): "Tagli inaccettabili all'organico scolastico della nostra provincia"

sabato, 30 maggio 2020, 14:00

Roberta Crudeli, capogruppo Pd, interviene in merito ai tagli all'organico scolastico nella provincia di Massa-Carrara dopo l'emergenza sanitaria.



"A seguito dell'emergenza sanitaria - esordisce - la scuola ha subito importanti trasformazioni e grazie all'impegno degli insegnanti di qualunque ordine e grado, che hanno affrontato le difficoltà indotte dalla pandemia, è stato possibile garantire agli studenti le lezioni con la didattica a distanza".



"E' notizia di alcuni giorni fa - afferma - che, in base ad una riorganizzazione non si capisce bene su quali logiche, la nostra provincia potrebbe perdere 34 cattedre. Questo comporterebbe il taglio di numerose classi e quindi l'aumento della presenza di studenti per classe in una fase in cui il distanziamento sociale è alla base di tutto. La comunità scolastica si è mostrata unanime definendo i tagli inopportuni e rischiosi. La scuola rappresenta uno dei cardini della nostra società, punto di riferimento per studenti, genitori ed insegnanti e rappresenta un presidio fondamentale per le famiglie. E' imprescindibile garantire il diritto all'istruzione con efficienza ed in condizioni di sicurezza. A questo punto mi chiedo per quale motivo si parla di didattica a doppio turno o didattica alternata mentre nella nostra provincia vengono tagliati posti di lavoro ai docenti creando così classi sovraffollate?"



"La didattica a distanza - conclude - è stata necessaria nella fase emergenziale ma da Settembre, ci auguriamo che le lezioni in classe possano riprendere ovviamente in sicurezza. Mi unisco quindi all'appello della comunità scolastica, dei genitori, degli studenti della provincia nei confronti delle istituzioni affinché si evitino i tagli all'organico dei docenti salvaguardando la salute di tutti e valorizzando una risorsa fondamentale come la scuola".