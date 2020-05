Politica



E' iniziato il rifacimento dei marciapiedi di "Marina Est"

lunedì, 25 maggio 2020, 17:16

E' iniziato il rifacimento dei marciapiedi di "Marina Est", così come previsto dal Piano Triennale delle opere pubbliche, predisposto dall'amministrazione di FDP e dall'assessore Andrea Raggi:

Abbiamo sempre invitato i cittadini alla pazienza, perché la situazione complessiva in cui versava il nostro Comune era disastrosa sotto molteplici punti di vista: dalle scuole alle opere pubbliche, dal manto stradale delle principali vie di comunicazione al degrado generale. I cantieri aperti in città, oltre ai marciapiedi di Marina Est appena menzionati, sono il "Palco della Musica" a Carrara e la ristrutturazione della scuola "Gentili" di Fossola.



Di seguito i cantieri di prossima partenza:

- riqualificazione energetica nido Girotondo all'interno della scuola dell'infanzia Giampaoli

- ristrutturazione ex capannone Cat di Avenza

- lavori Curva Nord Stadio dei Marmi

- lavori di adeguamento antincendio scuola Carducci di Carrara



Ci scusiamo con i carraresi per i disservizi a cui andranno incontro, ma non possiamo che essere fieri di questa Amministrazione che, anche a discapito del consenso e delle critiche facili, ha rinunciato a mettere in atto interventi "spot" ed è riuscita a predisporre una programmazione capillare per risolvere quanti più problemi possibili nella nostra città.