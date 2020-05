Politica



Erbacce e sporcizia sulle scalinate del comune: la denuncia della Lega

venerdì, 22 maggio 2020, 17:49

Marmo bianco ingiallito dallo sporco persistente, fogliame sparso e erbacce rigogliose nella scalinata di ingresso a Palazzo Civico : un biglietto da visita da terzo mondo. Così la Lega ha descritto la condizione in cui si trova il palazzo del comune definendola scandalosa. “ Oltre allo scandalo delle erbacce sulle tombe dei cimiteri, l'emergenza coronavirus sembra abbia fatto dimenticare all'amministrazione 5 Stelle, l’obbligo della cura al decoro urbano, in quanto l’incuria l’abbandono e in questo caso anche la sporcizia hanno colonizzato persino la scalinata di entrata del nostro comune. “ Lo ha detto Nicola Pieruccini commissario della Lega Salvini Premier che ha anche rimarcato la responsabilità della Multiservizi Nausicaa dell’incuria del palazzo comunale e del degrado di molte parti della città.



“Una cattiva gestione del decoro urbano – ha continuato Pieruccini – a cui se ne aggiunge una anche peggiore relativa alle questioni interne della mega partecipata del comune. Il presidente Luca Cimino in piena emergenza Covid19, anziché tutelare i dipendenti, ha messo in cassa integrazione parte del personale riducendolo a stipendi da fame. Probabilmente gli utili del florido bilancio di Nausicaa saranno stati spesi per altre attività a noi della Lega sconosciute, invece quello che conosciamo bene, in quanto denunciato più volte pubblicamente, sono i servizi non effettuati e quelli cancellati del tutto, come i Centri Estivi. “. Pieruccini ha ribadito che lo stato di incuria del palazzo civico è la prova dell'inefficienza di Nausicaa e si è stupito del fatto che nessuno degli amministratori l’abbia notata pur frequentando quotidianamente il comune.



“La Lega non crede che sia ulteriormente rinviabile un cambio di passo – ha concluso Pieruccini - e che l' amministrazione abbia l’obbligo di vigilanza per la verifica che tutti gli adempimenti contrattualmente previsti in tema di pulizia ed igiene da parte della partecipata siano posti in essere immediatamente , per evitare che i cittadini paghino per un servizio inesistente . La Lega ritiene anche che il presidente di Nausicaa non debba e non possa limitare la sua azione agli appelli verso i cittadini di “segnalare” collaborando alla tenuta del decoro urbano , metodi più vicini alla propaganda piuttosto che a vere azioni capaci di coinvolgere la popolazione. Quindi oltre all' appello al civismo sarebbe più giusto aspettarsi interventi di sfalci e pulizia più efficienti. La Lega sostiene che debba essere il sindaco a pretendere il rispetto dei contratti di servizio da parte di Nausicaa , se invece anche lui ritiene che la strada degli appelli sia la scelta giusta, non ci resta che aspettare .”.