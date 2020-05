Politica



Esposto di Bernardi e Pieruccini contro De Pasquale e Passa per la sessione di esami tenuta in comune

mercoledì, 13 maggio 2020, 13:58

di vinicia tesconi

Cronaca di un esposto annunciato: il 7 marzo, nella fase crescente della pandemia e a tre giorni dal primo grande decreto restrittivo emanato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte con il quale erano state chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, si è tenuta una sessione di tesi di laurea per quattro studenti dell’Accademia in una delle salette consiliari del comune di Carrara.



L’evento, che forse avrebbe dovuto passare inosservato, in realtà ha creato un enorme polverone grazie alla segnalazione in corso d’opera fatta dal coordinatore comunale della Lega, Nicola Pieruccini che, da subito, aveva segnalato una serie di anomalie che, a suo parere, contravvenivano le leggi appena stabilite dal governo per le misure di sicurezza anti-coronavirus.



Da subito, a Pieruccini, è arrivato l’appoggio del consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi, che, presente in loco, aveva ravvisato le stesse criticità. A suscitare perplessità era stata la scelta della sede perché il decreto governativo prevedeva la possibilità di discutere tesi e sostenere esami sia nella forma più caldeggiata, cioè da remoto, sia dal vivo ma nella sede stessa dell’ateneo con un rigoroso rispetto delle distanze, del numero di persone presenti e della presenza dei presidi di disinfezione ma non contemplava la possibilità di svolgere altrove gli esami. La vicenda inizialmente si è dipanata a suon di comunicati più o meno chiarificatori mandati sia da parte dell’amministrazione, sia da parte dell’Accademia, senza che, tuttavia, alcuni nodi cruciali venissero mai risolti come, ad esempio, spiegare perché quella sessione di tesi non si sia potuta tenere in una qualsiasi delle molte sale dell’Accademia in un giorno di apertura – visto che quello scelto per quella sessione di tesi era un sabato, giorno in cui istituzionalmente l’ateneo è chiuso - oppure perché, sul sito dell’Accademia non fosse riportata né la data della sessione né, tantomeno, la variazione di sede. Sin da subito, comunque, sia Pieruccini, sia Bernardi avevano annunciato l’intenzione di fare un esposto in Procura e ieri hanno concretizzato la loro promessa.



Nella denuncia Pieruccini e Bernardi hanno segnalato un andirivieni di circa una cinquantina di persone, la presenza di parenti all’interno della sala in cui si svolgeva l’esame, il mancato rispetto delle distanze previste dalla legge tra il candidato e i docenti e tra i docenti stessi. Segnalata anche l’assenza dell’uso di mascherine e guanti – che tuttavia all’epoca non era ancora obbligatorio – e la violazione della sicurezza del personale del comune in quel momento al lavoro, ma con gli uffici chiusi al pubblico. A sostegno delle loro tesi, Pieruccini e Bernardi, hanno citato le testimonianze di rappresentanti della Protezione Civile e di dipendenti del comune che erano stati tenuti all’oscuro della presenza di una sessione di tesi all’interno del palazzo.