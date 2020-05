Politica



Fase-2, Forti: “Cultura, valorizziamo le risorse locali”

venerdì, 22 maggio 2020, 14:18

In attesa della ripartenza delle attività culturali, proseguono anche nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria le attività messe in campo dal settore Cultura, Turismo e Biblioteche del Comune di Carrara. «Durante il lockdown è stato necessario trovare un nuovo metodo di lavoro concentrato sulla promozione attraverso le pagine Facebook e Instagram del Comune» premette l’Assessore Federica Forti, raccontando l’attività svolta durante il periodo di fermo.



Martedì 26 maggio si concluderà l’iniziativa “Conosciamo Carrara attraverso le sue storie” un progetto ideato da Luca Marchi, sviluppato all’interno del Tavolo del Turismo e dagli uffici. Dal 9 giugno prenderà il via il progetto “Carrara Suona” a sostegno degli artisti locali e per la promozione del territorio e che coinvolge l’ Associazione di promozione sociale Tsunami e l’Associazione Amici della Musica Accademia Musicale Andrea Bianchi.



In vista della prossima riapertura del servizio di prestito e ritiro libri, la Biblioteca civica di Carrara, attraverso la sua pagina Facebook sta portando avanti una serie di iniziative di promozione della lettura con Letture per Tutti!. e A casa con la Biblioteca on–line: per conoscere suggerimenti e consigli di lettura sul portale MLOL, la piattaforma per l’accesso al prestito digitale gratuito di ebook che consente ai cittadini iscritti alla biblioteca di sfogliare virtualmente quotidiani locali e nazionali, periodici, ascoltare audiolibri e musica, vedere film, consultare banche dati e archivi di immagini e seguire corsi di formazione online (e-learning).



Molto seguito dal pubblico è anche il nuovo format digitale "Studi Aperti 2020 - Oltre il Lockdown" lanciato dal Comune di Carrara Città Creativa UNESCO e Associazione APS. Oltre.

«Dopo le attività a distanza, adesso è necessario prepararsi alla ripartenza, una volta ricevute indicazioni definiti ve da Governo e Regione Toscana. La nostra idea è quella di puntare sulla valorizzazione delle risorse locali creando contenuti insieme ai tavoli che sono in corso: performances, visite guidate, turismo esperienziale nei laboratori di scultura, installazioni, concerti e non solo, ma tutto a km zero» spiega l’assessore alla Cultura, precisando che «il motto è creare economia interna per aiutare il nostro Comune a riprendersi in nome della sua forza intrinseca, puntando sulla promozione della nostra identità». Dall’assessorato alla Cultura e al turismo parte quindi un appello affinchè «gli operatori del turismo, dal mare ai monti, si attivino per la realizzazione di pacchetti trasversali che possano offrire una esperienza unica tra mare, percorsi in montagna, visita alle cave, scoperta dei centri, turismo lento e di cammini».



Per quanto riguarda i musei, il Direttore del Carmi Marco Ciampolini sta progettando una mostra sulla pittura al tempo del Cybei che vanta importanti prestiti privati e che potrà essere fruibile dalla fine di luglio mentre è in fase di avvio la progettazione del riallestimento del mudaC, che intanto è entrato nella rete regionale dei musei del contemporaneo. «Stiamo lavorando anche per poter realizzare un Simposio di scultura in piazza Gramsci insieme ad un gruppo di privati e garantire la seconda edizione di quello di Avenza sulla Francigena» annuncia l’assessore.



Grazie a un lavoro corale del tavolo del turismo l’assessorato sta progettando il rifacimento della segnaletica turistica, coordinata e univoca per tutto il territorio; la segnaletica sarà posizionata in luoghi strategici e sarà composta da mappe, da nuovi pannelli informativi su itinerari di scoperta del centro storico e direzionali con uniformità di comunicazione. Come già annunciato l’info point di Marina è stato trasferito preso l’Autorità Portuale anche grazie ad una collaborazione attiva del settore balneare.



