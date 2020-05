Politica



Fit-Cisl: "Bus turistici fermi dal 21 febbraio, danno enorme per tutto il settore"

giovedì, 21 maggio 2020, 16:56

"Le aziende dei Bus Turistici sono ormai ferme dal 21 febbraio, quando si scoprì il primo caso in Italia di covid-19. Da allora, nel giro di pochi giorni, furono annullate tutte le gite scolastiche in programma, un lavoro di circa due mesi tra programmazione, pubblicità e vendita dei pacchetti all'utenza.

Un danno enorme dunque per tutto il settore, avvenuto proprio alla vigilia dell'inizio della stagione turistica, considerando che Marzo, Aprile e Maggio rappresentano oltre il 50% del fatturato annuale del comparto.

Da allora, a distanza di quasi tre mesi, i piccoli imprenditori del turismo, sono ormai allo stremo delle loro forze e chiedono aiuto!".

FIT-CISL ha deciso di cogliere il grido di aiuto dei circa 2mila autisti dipendenti a tempo indeterminato e degli ulteriori 800 a tempo determinato, che lavorano nel campo del noleggio Bus in Toscana ai quali vanno aggiunti altri 700/800 dipendenti circa tra accompagnatori, guide turistiche ed addetti alle agenzie di vendita.

Numeri questi che, secondo FIT-CISL, dovrebbero rendere bene l'idea di quanto sia importante l'intero settore per l'economia Toscana e quanti posti di lavoro sono interessati.

"Con il COVID-19 tutto si è fermato. I dipendenti sono in Cassa Integrazione ma con 730 euro mensili si stanno guardando intorno, si stanno rivolgendo al settore logistica / trasporto merci, rischiando di portare ulteriore danno alle aziende di noleggio che rischiano di perdere autisti formatisi nel corso degli anni alla guida dei loro bus. - fa sapere il sindacato - In un settore come questo, dove l'esperienza del dipendente è importantissima, sarebbe una vera e propria beffa. Non si diventa buoni conducenti dalla sera alla malattia solo per il semplice fatto di aver conseguito una patente. Patente che tra l'altro è da considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio Brevetto nonché un investimento".

Secondo il sindacato, i piccoli imprenditori di noleggio Bus avrebbero bisogno tre cose per salvare i tanti posti di lavoro dei dipendenti: ripartenza, protocolli di sicurezza ed incentivi alle aziende uguali per tutti i paesi dell'Unione Europea.

"Ripartenza perché non c'è in ballo solo un discorso di mancati introiti. Ci sono spese fisse cui le aziende devono comunque far fronte come ad esempio l'ammortamento e la svalutazione dei bus. - fa sapere il sindacato -

Protocolli di sicurezza uguali per tutti i paesi dell'unione europea in quanto i protocolli delle linea guida devono si garantire sicurezza, madevono anche essere uguali in tutta europa, per non creare concorrenza sleale tra aziende di bus facenti parte della comunità europea come ad esempio nei trasporti dei gruppi americani, giapponesi e cinesi in tour europeo. Incentivi alle aziende uguali per tutti i paesi dell'unione europea in quanto gli aiuti che intende dare lo stato italiano alle imprese di noleggio bus devono corrispondere a quelli elargiti dagli altri paesi membri per non creare disparità tra aziende di paesi diversi".