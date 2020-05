Politica



“Grave insufficienza del governo dei grillini durante il lockdown”: la critica del Psi

sabato, 9 maggio 2020, 10:29

E’ severo il giudizio del Partito Socialista carrarese nei confronti della gestione dell’emergenza coronavirus tenuta dall’amministrazione 5 stelle: immobilismo e insufficienza governativa.



“Dinanzi alla peggiore crisi della storia recente – hanno detto dal Psi - che ha colpito famiglie e attività produttive, da parte del sindaco e dei suoi non si è sentita una parola che desse alla città l’idea di una politica impegnata a trovare soluzioni. Al contrario la città si è trovata orfana della politica e dei suoi rappresentanti. Carrara avrebbe preteso di più e di meglio. Non bastano le comparsate facebook. Non basta dire “andrà tutto bene” e sperare che i problemi si risolvano da soli. Servono a poco anche gli spot, come la “campagna di ascolto”, realizzata solo per mascherare la totale assenza di idee dell’amministrazione. Basta osservare la foto del sindaco, in posa, con tanto di mani in tasca, per testimoniare che tale iniziativa è stata solo una “girata” del sindaco in centro città. Al sindaco spetta un altro compito: prendere ogni decisione, ordinaria e straordinaria, per risolvere i problemi ed essere attivo portavoce della città presso Regione e governo. Era facile stare tra la gente, promettendo miracoli a ogni protesta ma governare è ben altra cosa. I grillini se ne stanno rendendo conto a spese di una città, illusa e abbandonata a se stessa. Sarebbe facile elencare le molte promesse disattese o rimarcare che dopo un decennio di parole,tra opposizione e governo. Facile elencare gli annunci che sono ancora tutti lì sul tavolo. Di tante parole, resta solo un grande silenzio e una città sospesa che attende risposte mentre, nel frattempo Marina di Carrara è finita sott’acqua.” Il Psi ha invitato l’amministrazione ad uscire dal palazzo virtuale in cui è trincerata per svolgere il vero lavoro a stretto contatto con la città in sofferenza.



“Un’amministrazione che non riesce a fare nemmeno le piccole cose, non potrà essere in grado di affrontare le grandi. – hanno concluso dal Psi -E oggi ci siamo. La città attende soluzioni che purtroppo non arriveranno.”