Politica



Il Movimento 5 Stelle di Carrara difende il vicesindaco Martinelli dagli “attacchi” di Fabrizio Volpi

lunedì, 25 maggio 2020, 10:58

di vinicia tesconi

Tutto unito e compatto il Movimento 5 Stelle di Carrara firma una dichiarazione di totale approvazione e supporto al vicesindaco Matteo Martinelli chiamato in causa dal coordinatore comunale di Italia Viva, Fabrizio Volpi, in merito alle misure attuate per sostenere famiglie e commercio piegate dalla crisi legata al coronavirus. Ecco il testo del messaggio lanciato dai grillini:

“Ancora una volta l'ex presidente di Apuafarma, Fabrizio Volpi, perde l'occasione di tacere attaccando l'operato di questa amministrazione e, nello specifico, l’operato dell'assessore al bilancio Martinelli il quale, come ribadito durante l'ultima commissione Bilancio, ha dichiarato che la stessa amministrazione si è impegnata fin da subito a prorogare tutte le scadenze in corso al 30 settembre, oltre che a sospendere tutte le riscossioni dei debiti pregressi delle attività commerciali. Il vicesindaco ha ben chiare le ripercussioni drammatiche a seguito dell'emergenza covid19 non solo sulle attività produttive, ma sull'intero tessuto sociale. Proprio per questo, insieme agli uffici, sta lavorando per applicare esenzioni riguardo alla tosap proprio per quelle attività che sono state costrette alla chiusura totale. Più complessa è senz'altro la rimodulazione della tari che per ora è prorogata al 31 luglio, ma gli uffici stanno lavorando, proprio su indicazione dell'assessore, affinché si possano sgravare le attività almeno per il periodo di chiusura. L'articolo di Fabrizio Volpi ci fa pensare che non sia così attento alle notizie, visto che proprio ieri il sindaco con un'ordinanza ha concesso spazi di suolo pubblico a titolo gratuito a tutte le attività commerciali che ne vorranno usufruire. Questo non solo permetterà di rispettare le norme sul distanziamento sociale da parte dei gestori, recuperando i posti di coperto che andrebbero quindi persi, ma anche di far usufruire i servizi in totale sicurezza. L'amministrazione ha già spiegato che sta inoltre valutando l'espansione della ztl a Marina di Carrara e l'introduzione di zone a disco orario nel centro città. Sappiamo inoltre che mentre si stanno attendendo notizie più certe da parte dello stato in merito ad eventuali contributi, i vari settori lavoreranno sugli indirizzi dati dall’amministrazione per redigere un quadro più dettagliato relativamente a minori entrate e poste risparmiate a seguito di servizi non erogati al fine di valutare interventi ammissibili.

Ci sentiamo quindi in dovere di frenare gli allarmismi di taluni individui e di tranquillizzare la cittadinanza, certi che l’amministrazione stia operando nella piena trasparenza, evitando sprechi e costi superflui e non dimenticando mai di mettere al primo posto i suoi cittadini, ben consapevole dell'emergenza sociale che vive la città.”.