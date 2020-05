Politica



Il ringraziamento e il saluto di Fratelli d’Italia al dirigente del commissariato Mattana

sabato, 30 maggio 2020, 09:14

Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal capo del commissariato di polizia di Carrara, dottor Corrado Mattana, in procinto di trasferirsi nel comune di Crema in qualità di vicequestore. Ecco le parole di Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di FdI:

“Apprendiamo che il dottor Corrado Mattana , dirigente del commissariato di Carrara verrà trasferito ad incarico più importante ed avendo conosciuto ed apprezzato le sue doti umane e professionali siamo certi che anche nella nuova sede porterà quel valore aggiunto necessario per ottenere ottimi risultati nel contrasto alla criminalità. Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, coglie pertanto l’occasione per ringraziare il dottor Mattana per l’ottimo lavoro svolto a difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini negli ultimi quattro anni a Carrara.”.