Politica



IMM amministrata, di fatto, dal Pd che manovra in appoggio ai 5 stelle: la Lega chiede chiarezza

giovedì, 7 maggio 2020, 21:59

Tutta una serie di alleanze, più o meno palesi tra consiglieri e dirigenti del Pd locale con l’amministrazione 5 stelle sarebbe alla base dell’attuale cattiva gestione di IMM, partecipata del comune e della Regione, società che ha perdita annuale costante e un piano di risanamento molto in bilico: questa l’analisi fatta da Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier che ha voluto mettere in evidenza una sorta di supporto politico tra i due partiti alleati di governo.

“Dalla presa di posizione del consigliere Cristiano Bottici e del PD si percepiscono immediatamente due cose - ha detto Pieruccini - la corrispondenza stretta di Bottici con i grillini e la supina acquiescenza del segretario Pd Gianluca Brizzi al vicesindaco Matteo Martinelli. La Lega non aveva dubbi che il segretario Dem avesse stretto un patto segreto con i 5 Stelle sulla IMM ( vista la tenuta di Fabio Felici al vertice da anni ). Però ora che sta arrivando la mazzata a causa dcl Coronavirus , non ha avuto vergogna a lamentarsi pubblicamente della trascuratezza del compagno Enrico Rossi per la quota dovuta da parte della Regione e non ancora corrisposta. Così, per cercare di salvare il salvabile a livello locale in vista delle elezioni regionali, è partito un siluro di Bottici e del PD contro la loro stessa giunta regionale a sostegno dell’amministrazione 5 Stelle: un partito sempre più allo sbando. Nel contempo Carrarafiere che dovrebbe essere controllata e vigilata dal vice sindaco Matteo Martinelli,assessore alle partecipate, di fatto è stata inopinatamente “controllata” da Bottici che prendendo i pieni poteri, per motivi che ancora rimangono oscuri, temporeggia sulla valutazione dell'operato della fiera e lo stato dell'arte del risanamento, ma pretende i soldi tra l'altro già previsti dalla Legge finanziaria della Regione Toscana. Non occorre essere degli esperti per dedurre che questa drammatica emergenza covid-19 penalizzerà anche la IMM e che il piano di risanamento forse non potrà reggere il colpo soprattutto per la disastrosa gestione statale degli aiuti in mano al Conte Bis, ma anche per la difficile realizzazione di molte fiere e della Festa della Birra.” Pieruccini ha ricordato a Martinelli il dovere di informare i cittadini sulla situazione che si è venuta a creare a causa dell'emergenza coronavirus alla IMM, per la quale sono in ballo i soldi dei cittadini e ha giudicato indigesto l’immobilismo del vice Sindaco e la presa di posizione del consigliere Bottici e del PD che, dopo anni di reticenze assortite e di astensioni al voto sulle delibere di Carrarafiere, si sono sostituiti agli amministratori e al CDA. “ La Lega pretende tutta la verità.” Ha concluso Pieruccini.