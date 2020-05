Politica



La Lega chiede al sindaco una delibera immediata per la Tosap

martedì, 5 maggio 2020, 16:57

Non hanno convinto Nicola Pieruccini, commissario della Lega Carrara Salvini Premier, le misure annunciate per il commercio dall’assessore Giovanni Macchiarini: insufficienti e inaffidabili secondo il leader locale della Lega che ha deciso di scavalcare lo stesso assessore al commercio e chiedere direttamente al sindaco di adottare subito una delibera per la Tosap.



“È chiaro che gli spazi di manovra sono ridotti – ha detto Pieruccini - pur se in questo caso si potrebbe intervenire con riduzioni drastiche delle tariffe nei limiti di legge. Quindi eventuali interventi sulla Tosap vanno adottati entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione che, a oggi, è fissato al 31 maggio prossimo.” La tariffa, secondo la Lega, sarebbe inidonea alla situazione economica che si è venuta a creare in tutta Italia. “Il nostro parere – ha continuato Pieruccini - è che l’amministrazione grillina, come al solito, continua a fare un mucchio di discorsi che non portano mai ad azioni concrete . I commercianti che vorranno usare gli spazi esterni ai locali, dovranno infatti essere favoriti con la più ampia possibilità di accoglienza in termini numerici dei clienti che, ricordiamo, non possono essere ospitati all’interno dei locali stessi.” Alla Lega locale non piacciono neppure le disposizioni sin qui adottate dal governo PD – 5 Stelle in quanto fortemente penalizzanti per i gestori.



“L’ assoluta mancanza di una data certa sulla fine dell’emergenza Covid-19 – ha aggiunto Pieruccini - ci fa ritenere che il periodo estivo possa e debba essere sfruttato nella migliore maniera possibile dall' intero settore, ovviamente adottando e rispettando tutte le relative norme sulla sicurezza. Il tutto teso e finalizzato secondo noi alla ripresa e alla massima produzione commerciale possibile. L’amministrazione sugli aiuti ai commercianti, ristoratori esercenti di bar pizzerie eccetera, è già in ritardo anni luce e ora serve agire subito. Il premier Conte aveva promesso e detto di aver inondato di denari il paese , ma in realtà ci ha inondato solamente di reiterate menzogne togliendo a tutti la serenità e le certezze per una vera ripartenza. La Lega insiste sulla convocazione urgente della giunta perché venga deliberato, dentro agli spazi di manovra previsti dalla norma , di ridurre al minimo la tariffa di occupazione del suolo pubblico e che non vengano adottate soltanto eventuali pagamenti posticipatici che sono solo prese in giro . Perché per essere vicini a tutti coloro che in questo momento soffrono occorrono certezze non promesse.”.