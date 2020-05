Politica



“Lapucci sempre più vicino alla sinistra”: Pieruccini (Lega) chiede le dimissioni da consigliere in quota centro-destra

giovedì, 28 maggio 2020, 20:42

“Lapucci non guida la ruspa ma un treno direttissimo con destinazione sinistra. Se non vuole fare il voltagabbana si dimetta da consigliere”. Non è piaciuta per niente al commissario per la Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini, l’affermazione fatta dal consigliere comunale del centro destra, Lorenzo Lapucci, durante il consiglio comunale online di ieri pomeriggio con la quale il consigliere di Forza Italia ha palesato la sua posizione critica rispetto ai riferimenti alle ruspe per eliminare i campi rom fatte dal leader della Lega Salvini.

“Non possiamo esimerci - ha detto Pieruccini - dal prendere, per l'ennesima volta, le distanze dal sedicente consigliere di Forza Italia Lorenzo Lapucci che, a coronamento di un flirt con l'amministrazione a 5 stelle che dura da mesi, non ha perso occasione per ribadire, nell'ultimo consiglio comunale, con riferimento alla situazione del campo rom del Lavello, la sua lontananza da un “linguaggio populista e filoleghista” e dalle conseguenti ruspe”.

“Su una cosa – ha continuato Pieruccini – il consigliere Lapucci ha ragione: non c'è dubbio che egli non guidi ruspe, semmai un treno direttissimo con destinazione sinistra, coalizione politica di suo prossimo approdo. Non gliene facciamo una colpa, ognuno nella vita è libero di fare le scelte politiche che vuole, compresa quella di fare la ballerina tra la destra e la sinistra. E' inaccettabile tuttavia che egli, ancora oggi, affermi di essere un militante del centrodestra quando i valori che esprime sono totalmente antitetici alla nostra coalizione ed è altrettanto inaccettabile che faccia tutto ciò grazie anche ai voti di quelle “ruspe” che oggi tanto disprezza”.

“Si dimetta da consigliere comunale – ha concluso il commissario leghista - e poi sarà libero di aderire a tutti i partiti che vuole e di richiedere ai cittadini il consenso sulla base delle sue nuove scelte. Tuttavia, sino a quando questo non avverrà, sarà a tutti chiaro che la sua attività consiliare sarà all'insegna del bieco trasformismo dell'ultimo dei voltagabbana”.