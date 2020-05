Politica



M5S: "Auguri per il nuovo incarico al dottor Mattana"

sabato, 30 maggio 2020, 14:38

Gli auguri del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle al dottor Corrado Mattana, primo dirigente del commissariato di pubblica sicurezza della nostra città, per il nuovo importante incarico di questore vicario.



«Una collaborazione proficua e sempre volta a garantire sicurezza e benessere alla nostra città. Al dott. Mattana, con cui spesso mi sono trovato a lavorare nelle commissioni consiliari da me presiedute, rivolgo i miei più sinceri auguri per il nuovo incarico che è chiamato a svolgere, certo dell'ottimo lavoro svolto nella nostra città» le parole di commiato di Giovanni Montesarchio, presidente della Commissione Consiliare "Sicurezza Urbana, Ambiente, Protezione Civile e Polizia Municipale".