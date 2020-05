Politica



M5S Carrara: "Gestione emergenza, facciamo il punto"

martedì, 12 maggio 2020, 17:24

Ieri (11 maggio) si è tenuta la seduta della commissione 4 "Politiche e servizi sociali", attraverso piattaforma online, relativa ad aggiornamenti sulla gestione del settore sociale dell'emergenza Corona Virus, grazie all'intervento dell'assessore Anna Galleni e della dirigente Paola Micheletti che hanno parlato di linee operative e dati puntuali.



"L'assessore ha spiegato chiaramente quanto sia importante ed indispensabile la rete creata per fronteggiare l'emergenza" spiega la presidente della commissione Tiziana Guerra "della quale fanno parte settore sociale, protezione civile e associazioni che stanno permettendo di affrontare tutte le difficoltà portate dal Corona Virus garantendo l'erogazione di molteplici servizi e la consegna a domicilio di buoni spesa ed alimenti".



I servizi messi in atto dall'amministrazione partono dal numero verde, servizio consegna alimenti, consegna buoni e carte per la spesa alimentare, servizio supporto psicologico, servizio anziani soli per arrivare alla distribuzione cibo per gli animali domestici ed al passeggio degli animali di affezione di persone positive al Covid ed altro ancora, evitando sempre possibili assembramenti.



In relazione a buoni spesa e carte spesa, la scelta dell'amministrazione è quella di lasciare aperta la richiesta degli aiuti. Si rileva quindi che,ad oggi, il settore sociale ha gestito 2210 richieste di buoni spesa. Le domande sono state gestite e valutate una ad una col risultato di 1500 buoni erogati, circa 300 negati, in elaborazione invece gli altri che comprendono domande in continuo arrivo ed altre che hanno problemi di varia natura, come dati errati o altro. I contributi erogati sono 150€ per una persona sola e l'aggiunta di 50€ per ogni persona in più facente parte del nucleo famigliare. Il settore sociale sta anche portando avanti il bando per il contributo affitto straordinario. Le domande arrivate sono moltissime e chi non ha dimestichezza con le pratiche online viene ricevuto personalmente ed aiutato nella compilazione. Importante sapere che l'amministrazione ha scelto di non sospendere alcun contributo economico fra quelli gestiti dal settore sociale.



La relazione ascoltata è stata quindi utile per aver conferma che l'amministrazione ha adottato una modalità operativa che sta permettendo di dare quanto più aiuto possibile ai cittadini ma anche per capire che la platea di chi ha bisogno è aumentata notevolmente, e che la situazione non migliorerà velocemente.



Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Carrara ritiene che bene abbia fatto quindi l'amministrazione a creare il c/c per versamenti volontari di cittadini che servirà per mantenere costanti le erogazioni insieme a fondi propri dell'amministrazione, in attesa della definizione degli aiuti che arriveranno dal Governo con il prossimo decreto.



Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Carrara inoltre ringrazia sentitamente tutto il personale del settore sociale e della protezione civile comunale che sta lavorando senza sosta e dando il massimo fin dall'inizio di questa emergenza, così come ringrazia tutte le associazioni ed i cittadini che stanno collaborando affinché questo momento di difficoltà di molti possa essere gestito nel miglior modo e con la massima attenzione possibili per tutti.