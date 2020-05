Politica



Moscatelli a Novoa: "Poca chiarezza sulla centrale a biomasse. Subito una commissione per fare luce"

giovedì, 28 maggio 2020, 14:35

"Ormai la cantilena sulle centrali a biomasse non incanta più nessuno": esordisce così il consigliere di Mulazzo, Michele Moscatelli, in merito alla situazione creatasi attorno alla centrale a biomasse di Arpiola.



"Una bella favola raccontata dalla sinistra che nel tempo ha stancato tutti, non ha dato risultati e ha lasciato sul tavolo domande a cui nessuno ha mai risposto dati alla mano. Il Sindaco di Mulazzo, che potrebbe candidarsi alle elezioni regionali con il partito di Renzi dopo anni di militanza nel PD, fa sempre di testa sua e non ascolta nessuno". - continua il consigliere.



"La gente, la centrale non la viola perché teme per la propria salute eper l'ambiente - sostiene Moscatelli - I dati non si conoscono e non si sa se la centrale sia dannosa. Giustamente queste cose vanno dimostrate, dati alla mano, e per questo proporrò al prossimo consiglio l'istituzione di una commissione per fare luce su tutti gli aspetti della centrale a biomasse di Arpiola".



Moscatelli ribadisce inoltre che: "La commissione potrà analizzere i dati mettendo in luce quanto non è chiaro: se questa tecnologia garantisca una funzionalità adeguata. Se questo impianto funzioni e non crei problemi sulle emissioni, a chi siano affidati i controlli, con quale periodicità e con quali risultati avvengano, quanta energia produca la centrale, quali sostanze lavori, da chi siano fornite, quali privati collaborino con il Comune, quanto guadagnino i privati, quale sia il risparmio per i cittadini".



Moscatelli insiste affinché ci siano risposte da parte del sindaco Novoa, e se queste non arrivassero si spingerà oltre avvertendo Asl, Arpat e autorità competenti.