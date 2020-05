Politica



Non solo cimiteri in stato di abbandono, anche i parchi e le strade mostrano segni di degrado: il consigliere Lapucci chiede un sollecito intervento di Nausicaa

giovedì, 14 maggio 2020, 13:24

Le molte immagini dello stato indecoroso in cui versano i cimiteri cittadini, o alcune parte di questi, secondo quando sostenuto dai vertici di Nausicaa, la partecipata che in carico il compito della manutenzione, comparse ieri su tutti i social non sarebbero le sole ad evidenziare uno stato di sostanziale abbandono avvenuto nel corso dei due mesi di chiusura per la pandemia.

A segnalare altri disservizi nel decoro urbano è stato il consigliere di Forza Italia Lorenzo Lapucci che ha spiegato: “Abbiamo constato, ripercorrendo alcune strade della città, un indecoroso stato di trascuratezza e degrado: mancanza di manutenzione del verde lungo le strade, marciapiedi sporchi e parchi semi-abbandonati che si aggiungono ai già conosciuti problemi della manutenzione degli asfalti di strade e marciapiedi.”. Lapucci non ha potuto non citare i diversi comunicati da parte della società multiservizi del comune di Carrara, Nausicaa, che annunciavano l’incessante opera di manutenzioni sul territorio, e far notare come sia evidente che qualcosa deve essere sfuggito al controllo dell’amministrazione.

“Le foto circolate sui social e sui siti di informazione riguardanti il cimitero di Turigliano e le situazioni dei luoghi indicati – ha aggiunto Lapucci - sono l'evidente dimostrazione della mancanza di programmazione degli interventi minimi che dovevano essere garantiti. Alla luce delle condizioni inaccettabili in cui versava il cimitero di Turigliano o anche solamente parte di esso, risultano non veritiere le esternazioni del presidente di Nausicaa che solamente pochi giorni prima della riapertura dei cimiteri affermava, alterando la realtà, di aver provveduto a garantire la pulizia ed il decoro delle tombe con un'opera di manutenzione costante anche durante la chiusura. La realtà fattuale ha dimostrato che nessuna opera di manutenzione costante è stata fatta fino a pochissimi giorni prima dell’apertura, non riuscendo evidentemente - attivandosi all'ultimo momento - a presentare il cimitero in uno stato dignitoso.”. La riflessione tratta da Lapucci ha preso in considerazione il segnale arrivato da questi disservizi: “Il buon andamento dell’amministrazione comunale – ha concluso il consigliere di Forza Italia - inteso come capacità della stessa di essere efficace ed efficiente nel perseguire l' interesse pubblico si sostanzia come un parametro di valutazione della capacità della stessa di rispondere alle esigenze ed istanze della collettività e del territorio. Un criterio fondamentale ineludibile è quello della qualità dei servizi erogati. Partendo da questo concetto occorre evidenziare come la gestione dell’amministrazione del comune di Carrara sia ben lontana dal principio del buon andamento dell'azione amministrativa. Nonostante l'evidente unicità del periodo che stiamo vivendo ed uno sforzo di comprensione delle difficoltà amministrative proprie di questi tempi, è doveroso evidenziare le lacune ingiustificabili che negli ultimi giorni appaiono agli occhi di tutti.”.

Lapucci ha invitato l’amministrazione comunale a sollecitare la multiservizi Nausicaa affinché si adoperi nell’adempiere prontamente ai doveri elencati nel contratto di servizi.

