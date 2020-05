Politica



Ordinanza per consumare i prodotti dei bar nelle vicinanze dei locali: Italia Viva rivolge un appello al sindaco De Pasquale

lunedì, 4 maggio 2020, 21:54

Concedere la possibilità a chi prende un caffè da asporto nei bar – che in questa modalità, da oggi hanno ripreso l’attività – di consumarlo fuori dal locale o comunque nelle vicinanze dello stesso è la richiesta che Italia Viva Carrara ha rivolto al sindaco De Pasquale facendo presente, ancora una volta, la drammatica situazione economica in cui versano esercenti di bar e pubblici esercizi.



“Il cliente si prenota online, entra, prende il caffè, la brioche o quel che vuole, paga e gli viene consentita la ristorazione nei pressi del bar o del pubblico servizio nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e del distanziamento permesso. – ha spiegato Fabrizio Volpi coordinatore comunale di Italia Viva - Lo chiedono i soggetti rappresentativi di interessi collettivi che hanno tutto il diritto di rivolgere al sindaco istanze con le quali far sentire le proprie ragioni ad fine di riprendere la loro attività e cercare di sopravvivere alla pandemia coronavirus . Pertanto Italia Viva auspica che per quanto sia previsto dalle norme, voglia prendere i giusti provvedimenti sulla questione, quanto meno per dare un segnale positivo in funzione di un miglior rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini per superare la crisi. Con osservanza.”.