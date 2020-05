Politica



Pd Carrara: “I lavoratori del marmo viaggiano su strade dissestate"

mercoledì, 20 maggio 2020, 17:05

Il PD della sezione di Carrara Centro e Monti punta la luce sulla situazione di dissesto delle strade che portano ai luoghi di lavoro in cava e richiedono all’Amministrazione di intervenire quanto prima.

“Si tratta di un problema – esordiscono -che non emerge di certo solo ora ma si sarebbe potuta cogliere l'occasione per risolverlo mettendo in sicurezza i tratti di strada dissestati durante il periodo di lockdown.”

“Adesso invece – fanno notare - qualora si dovesse intervenire, si sarebbe costretti a lavorare in condizioni ed orari diversi visto il traffico che si trova lungo quel tratto durante le giornate di lavoro, prolungando cosi il disagio per chi percorre quotidianamente quel tratto di strada per recarsi al lavoro.”

Specificano inoltre che non è coinvolto un piccolo tratto di strada, ma che “il dissesto del manto stradale parte dalla Piana del Tarnone fino a scendere ai Ponti di Vara, in cui proprio nella galleria ci sono importanti avvallamenti e cedimenti dell'asfalto, passando poi per Torano, Miseglia, fino ad arrivare all'area dove viene effettuata la pesatura dei camion e blocchi.”

“Ancora una volta dispiace rilevare – incalzano - l'inefficienza di questa amministrazione, lontana dai problemi reali dei lavoratori e di tutti i cittadini, priva di una visione di insieme rispetto ai problemi della città.”

“Chiediamo alla amministrazione – concludono - di intervenire quanto prima, Noi monitoreremo la situazione per verificare i disagi e le difficoltà che permangono. “