Pieruccini replica agli attacchi di Spattini sul contributo di Lucchetti al tavolo sul lapideo voluto dalla Lega

mercoledì, 13 maggio 2020, 13:56

Il commissario della Lega Salvini Premier ha difeso il suo operato e il tavolo online organizzato dal suo partito sui problemi relativi al mondo dell’escavazione al quale hanno preso parte Susanna Ceccardi e Matteo Salvini e nel quale, la situazione del comparto apuano è stata presentata dall’imprenditore del marmo Erich Lucchetti. Ecco lo sfogo di Pieruccini:

“Quando non ci sono argomenti validi, quando la verità ha sconfitto l’arroganza e quando non si ha alcuna visione sulle problematiche dei cittadini e delle imprese del territorio che si governa, non rimane altro che offendere come ha fatto la grillina Nives Spattini- Fruzza. Ci si arrampica sui numeri e si va a negare la sostanza e per di più si usa a suggello di questa pochezza una mistificazione che è sinonimo di incapacità . La Lega dalle più piccole amministrazioni fino alla rappresentanza parlamentare basa il suo operato sui fatti, affronta i problemi concreti, raddrizza le storture prodotte dagli altri. La Lega non offende l'avversario politico chiunque esso sia, cerca la dialettica del confronto. Ma non siamo sorpresi dal comportamento del vicesindaco Matteo Martinelli e dalla presidente Nives Spattini-Fruzza per questo loro modo diverso di intendere la politica. Tanto basterebbe per mettere in guardia i cittadini dai falsi contenuti diffusi dai 5 Stelle, così come da tutte quelle paginette Facebook simpatizzanti ed inneggianti al Movimento. Oggi è più facile perché l’operazione massmediatica di disinformazione, nei confronti della quale l’etica politica e personale non può nulla, è già finita. Dinnanzi all’indottrinamento della campagna elettorale di ben tre anni fa, fondata su menzogne premeditate specialmente su Beni estimati, tariffe del Marmo, tutela dell'Ambiente al Monte , Pabe e Regolamento degli agri Marmiferi non c’è soluzione. Non rimane altro che affidarsi all’intelligenza di chi si trova dinnanzi a questi contenuti farlocchi, a queste che i grillini amano tanto chiamare “fake news”. Non so quanto la signora Nives sappia del “Marmo” e nemmeno fino a quanto sia preparata a correggere errori sulle tonnellate di escavato: noi abbiamo riferito i contenuti della videoconferenza regionale organizzata da Susanna Ceccardi con il premier Matteo Salvini “Diamo voce a chi produce “ alla quale ha partecipato anche il presidente Erich Lucchetti , dando un contributo interessante di cui andiamo fieri. Può darsi ci siano stati degli errori ma la battaglia per noi non è persa e non la si può combattere con armi come la menzogna, la mancanza di etica e la malafede usate dai 5 stelle. L’unica replica possibile per la Lega, rimanendo nel lecito, è quella di continuare a svolgere il proprio lavoro con cognizione di causa e perseveranza, cercando di rispondere nel merito dinnanzi a vere e proprie provocazioni senza spessore, nell’attesa breve che di tutta questa amministrazione a 5 Stelle non rimanga più traccia.”