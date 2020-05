Regolarizzazione immigrati: per Fratelli d’Italia è una sconfitta dello stato

Altri articoli in Politica

venerdì, 15 maggio 2020, 13:42

La scelta del silenzio stampa su IMM da parte del Pd è stata letta dal consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi, come un’ulteriore prova dell’incapacità dei membri del partito di prendersi le loro responsabilità rispondendo con attacchi o con il silenzio stampa

venerdì, 15 maggio 2020, 13:40

Sottoporre a test sierologico tutti gli addetti del comparto turistico in modo da ottenere certificazioni di immunità che potrebbero diventare garanzia di sicurezza e quindi elemento di attrattiva per invogliare i turisti a venire sul territorio locale. E’ questa la proposta

venerdì, 15 maggio 2020, 09:17

Ha usato una frase di George Bernard Shaw: “Uno è tanto più rispettabile quante più sono le cose di cui si vergogna”, riferendola al presidente della partecipata multiservizi del comune Nausicaa, Luca Cimino definito responsabile di non aver detto la verità

giovedì, 14 maggio 2020, 15:29

Così l'assessore all'ambiente Federica Fratoni replica alle dichiarazioni all'assessore comunale all'ambiente del Comune di Massa, Veronica Ravagli, che sulla stampa locale lamenta una mancanza di attenzione da parte dell'Amministrazione regionale al tratto di costa tra la ex colonia “Torino” e la torre Fiat sia per quanto riguarda il ripascimento sia per la bonifica

giovedì, 14 maggio 2020, 13:31

Tutte le forze dell’opposizione massese ad eccezione dei consiglieri Luana Mencarelli e Paolo Menchini, hanno presentato un esposto al prefetto di Massa Carrara in relazione alle convocazioni della commissione urbanistica finalizzata ad analizzare le osservazioni e controdeduzioni al Regolamento Urbano dando la tura a un’accesa polemica con la maggioranza

giovedì, 14 maggio 2020, 13:24

Le molte immagini dello stato indecoroso in cui versano i cimiteri cittadini, o alcune parte di questi, secondo quando sostenuto dai vertici di Nausicaa, la partecipata che in carico il compito della manutenzione, comparse ieri su tutti i social non sarebbero le sole ad evidenziare uno stato di sostanziale abbandono...