Replica del Pd di Carrara a Bernardi

giovedì, 14 maggio 2020, 09:28

"Pensavamo che il minestrone di assurdità della Lega Nord in merito alla posizione del partito democratico su IMM fosse ineguagliabile, ma il consigliere Bernardi ci ha prontamente smentito, con il suo sproloquio, replicando le grottesche affermazioni di Pieruccini in un comunicato pressoché fotocopia". Queste le parole che si leggono in una nota del Partito democratico di Carrara in replica al consigliere Massimiliano Bernardi di "Alternativa per Carrara".

"Il particolare interesse verso la IMM pare manifestarsi solo da un punto di vista mediatico dato che , come accade spesso, anche nell'ultimo Consiglio Comunale non ha partecipato alla discussione in merito ai patti parasociali abbandonando la seduta. - ha ribadito il PD -Bernardi è ossessionato da inciuci e complotti al punto da scordarsi di aver sottoscritto nell'ultimo mese due documenti proposti da PD e"Insieme per Carrara", di dura critica all'amministratore su temi cruciali quali marmo e bilancio".

Secondo il Pd sarebbe "Sempre più evidente che gli attacchi sconclusionati del consigliere Bernardi denotano scarsa lucidità ed attenzione a ciò che scrive e alla mala interpretazione delle veline che gli vengono scritte, disattenzione che ha consentito all'Amministrazione di fare le uniche belle figure in questi anni grazie ai suoi interventi in Consiglio Comunale".

"Bernardi è chiaramente già proiettato nella prossima campagna elettorale – ha continuato il Partito Democratico - dopo l'ennesima metamorfosi politica, lo vedrà tentare la scalata nelle file del centrodestra. Non dia lezioni di coerenza dato che, subentrato in Consiglio grazie alla rinuncia di Zanetti (del quale ha sottoscritto il programma), dopo pochi mesi, in occasione delle elezioni provinciali,ha sostenuto il candidato presidente leghista".

"Elezioni avvenute in prossimità dei rinnovi dei vertici Erp – spiega il Pd - quindi non parli a noi né di opportunismo né di questua, dato che pare esserne un professionista impareggiabile. Continui nel suo percorso trasformista senza utilizzare pretesti per giustificare se stesso. A tale Fregoli politico non risponderemo più visto che pur di trovare un po' di visibilità con la polemica, come il suo nuovo Capitano, è capace di sostenere tutto ed il contrario di tutto".

Ros. Barat.