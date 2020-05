Politica



Ristrutturare le scuole durante la chiusura in vista del prossimo anno: la proposta di Martisca di FI Giovani

lunedì, 25 maggio 2020, 10:52

Approfittare dei mesi di chiusura forzata ed estiva per mettere in sicurezza le scuole della provincia di Massa Carrara. La proposta viene dal coordinatore comunale di Forza Italia Giovani e responsabile del settore scuola, Lucian Martisca.

“L’edilizia scolastica della nostra provincia - ha detto Martisca - è stata in questi anni vittima dell’inesistenza dell’apparato politico e amministrativo di ogni ordine, dal comune alla ragione, che ha contribuito a creare la peggiore delle situazioni e della sicurezza pubblica degli insegnanti e degli alunni costretti a stare in edifici fatiscenti e pericolanti, tutti in stato di imminente chiusura per rischio statico, costretti a cambiare sede e unirsi ad altri istituti , costretti a variazioni d’orario insensate spesso a causa della mal funzionamento del riscaldamento nella stagione invernale, contro ogni normativa di legge. La gravità della situazione derivata dal rischio sanitario per il coronavirus , può creare almeno, nella sua negatività, le condizioni favorevoli al recupero degli immobili e degli edifici scolastici. Cogliamo questa situazione per recuperare le scuole e per rimandare i nostri studenti concittadini in scuole sanificate, ristrutturate, sicure e moderne. Richiamiamo all’appello chi ha la responsabilità politica e amministrativa, comune e provincia, perchè il nostro territorio possa garantire il benessere e la sicurezza degli alunni. I soldi ci sono: se il vicesindaco ha trovato tre milioni di euro da dare alla Paradiso Spa e circa un milione all’anno a beneficio della stessa, evidentemente i soldi in cassa non mancano , e le scuse stanno al palo.”.