Politica



Sportello online di Italia Viva Carrara per segnalare inefficienza delle banche

sabato, 2 maggio 2020, 14:35

Un passo in aiuto alle molte difficoltà che tutto il mondo dell’imprenditoria e del commercio locale può incontrare nel tentativo di accedere agli aiuti finanziari disposti dal governo Conte: il coordinamento di Italia Viva Carrara ha disposto l’apertura di uno sportello on line al quale segnalare tutti problemi e le criticità incontrate nel rapporto con le banche. A spiegare il progetto è stato Fabrizio Volpi, coordinatore comunale di Italia Viva: “Per Italia Viva è fondamentale ripartire subito e in sicurezza. – ha detto Volpi- Per questo ritieniamo necessario accompagnare con efficienza e efficacia la Fase 2, perché il virus economico sta travolgendo i nostri commercianti, artigiani e piccoli imprenditori. Italia Viva in assoluta tutela della privacy personale offre la propria disponibilità ad un ascolto serio e costruttivo rivolto ai titolari delle Partite IVA, commercianti, professionisti e lavoratori autonomi che sono stati piegati dall’emergenza sanitaria economica e sociale. Le quotidiane preoccupazioni, la mancanza di liquidità, l'aumento dell'indebitamento la difficilissima ripartenza per i nuovi costi di gestione per contrastare la pandemia non danno tregua alla paura per il futuro. Italia Viva ha deciso di organizzare una prima azione per cercare di risolvere la situazione di stallo che si è creata attraverso l’apertura immediata di uno sportello on-line, nel quale chiunque può denunciare l’inerzia, la burocrazia, i dinieghi e gli eventuali abusi da parte delle banche che secondo il presidente del consiglio Giuseppe Conte avrebbero dovuto elargire i prestiti garantiti dal governo.”. Volpi ha assicurato che verranno raccolte tutte le segnalazioni e le proteste in maniera tempestiva e ha garantito il supporto dell’onorevole Cosimo Maria Ferri per fare in modo che Italia Viva diventi portavoce presso gli organi competenti ,ABI, Regione Toscana , Sace, Fidi Toscana, delle anomalie segnalate.

“Siamo costantemente al lavoro con l'intento di colmare quel distacco che si è creato tra i cittadini e l’amministrazione 5 Stelle guidata dal sindaco De Pasquale , - ha continuato Volpi - e crediamo nella possibilità di dare un aiuto per risolvere il problema, cosa che non si può dire della gestione emergenza coronavirus da parte degli amministratori pentastellati che ha abbandonato la città e i suoi cittadini al loro gravoso destino. Noi stiamo dalla parte del concittadino Crocetti che con il suo video fa riflettere sulla mancanza di una politica vicina alle famiglie e ai lavoratori . Noi ci vogliamo mettere la faccia. Forse non saremo in grado di dare tutte le risposte e risolvere tutti i problemi, ma non scappiamo come fa De Pasquale dalle responsabilità. Non aprire più la saracinesca significherà morire non solo per quel commerciante, ma per tutta la città.”.