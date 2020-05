Politica



Strada cave chiusa per lavori, Crudeli (Pd): “Tempistica inopportuna”

giovedì, 28 maggio 2020, 17:24

E’ stato proprio il Partito Democratico, alcuni giorni fa, a far notare lo stato pietoso in cui versano le strade che portano alle cave su cui transitano quasi esclusivamente camion con blocchi e detriti ed oggi è comparsa la segnalazione di chiusura della strada che arriva fino ai Ponti di Vara per l’apertura del cantiere che partirà dalle 13 di venerdì 29 maggio fino alle 16 di sabato 30 maggio.



La notizia, riportata dalla consigliera del Pd, Roberta Crudeli ha sollecitato il commento critico della consigliera: “ Le vie delle cave in condizioni disastrose sono un problema che non emerge solo ora – ha detto la Crudeli - ma si sarebbe potuta cogliere l'occasione per risolverlo mettendo in sicurezza i tratti di strada dissestati durante il periodo di lockdown, visto che le attività ai bacini marmiferi erano chiuse e quindi si sarebbe potuto lavorare tutti i giorni ed in condizioni di maggiore sicurezza per gli operai senza creare disservizi. La chiusura della via fino ai Ponti di Vara di domani creerà disagi alle aziende che hanno già perso due mesi di lavoro a causa dell'emergenza sanitaria. Fermo restando che l'intervento avrebbe dovuto essere fatto nei due mesi di chiusura, sarebbe stato quantomeno opportuno intervenire di sabato e domenica in maniera tale da evitare ulteriori disagi ed altre chiusure. Sarebbe necessario inoltre fare un’accurata pulizia delle strade poiché le piante spesso invadono le careggiate e impediscono la visibilità dei mezzi. Ancora una volta dispiace rilevare l'inefficienza della amministrazione Cinque Stelle e del sindaco De Pasquale, lontani dai problemi reali dei lavoratori, di tutti i cittadini e priva di una visione d’insieme rispetto ai problemi della città.”.