Politica



Suggerimenti per applicare il decreto “Cura Italia” a Carrara: Pieruccini si rivolge al vicesindaco Martinelli

sabato, 2 maggio 2020, 18:12

Il post del vicesindaco Matteo Martinelli in cui esprimeva la sua preoccupazione e vicinanza a tutte le molte realtà economiche e famigliari in difficoltà a causa della pandemia è stato particolarmente apprezzato dal commissario della Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini che ha colto l’occasione per dare alcuni suggerimenti relativi al decreto “Cura Italia”.



“Di fronte all'evidenza di una crisi senza precedenti - ha spiegato Pieruccini - la Lega suggerisce di mettersi subito al lavoro e seguire, per quanto sia possibile , le indicazioni del DPCM “Cura Italia”. Per esempio utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione limitatamente all’esercizio finanziario 2020, in deroga alle modalità di utilizzo di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118. La Lega non può credere che non vi siano i margini per fare questa operazione, naturalmente ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri dello stesso. Agli stessi fini si possono utilizzare anche integralmente i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , noi pensiamo che seppur in misura minima questi proventi siano stati introiettati .”



Pieruccini ha poi ricordato che il “ Cura Italia “ decreta anche che possono essere utilizzati i risparmi di spesa del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati dalla Cassa Depositi e prestiti. “ Si tratta di un pagamento differito per decreto all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale – ha chiarito Pieruccini - La Lega confida nel fatto che vicesindaco Martinelli abbia già fatto tutte queste verifiche e chiede che ne vengano resi pubblici i risultati al fine di far capire meglio a noi e ai nostri concittadini qual e la situazione del nostro bilancio e se dobbiamo spaventarci. Abbiamo anche appreso che oltre ai fondi per i buoni spesa, sono già stati erogati dallo stato al comune di Carrara, i finanziamenti relativi alle spese di sanificazione e disinfezione e per le prestazioni di lavoro straordinario del personale per circa 62 mila euro e che dovrebbe anche arrivare l’anticipazione del “ fondo di solidarietà comunale “ di cui ad oggi non abbiamo sentito parlare da parte dell’amministrazione . “ Pieruccini ha poi lanciato una frecciata a Martinelli sostenendo la scarsa veridicità della propaganda negativa espressa nel post dal vicesindaco che ha previsto un deficit di bilancio per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà, deficit che non dovrebbe esserci visto che i buoni spesa sono stati stanziati dal Governo, la cancellazione della Tari da Anci Nazionale e le altre attività straordinarie governative anche se insufficienti per ora non hanno intaccato il bilancio dell’ente. “ La Lega quindi è intenzionata a sostenere politicamente Martinelli – ha concluso Pieruccini - se si impegnerà a cercare nelle pieghe del bilancio risorse per fare tutto il possibile per aiutare la nostra comunità e lo invita a passare dalle parole ai fatti e a dare subito un segnale di aiuto distribuendo i circa 20 mila euro dei versamenti eseguiti dai cittadini sul conto corrente del sociale a chi ne ha più bisogni, che già sarebbe un enorme passo avanti.”.