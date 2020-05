Politica



Transazione Paradiso: ombre sempre più fitte secondo il consigliere Bernardi

lunedì, 18 maggio 2020, 09:22

A valutare l’intera operazione dell’annunciata transazione da dodici milioni di euro per il caso Paradiso s.p.a. sarà il professor Antonio Scudieri, ex magistrato contabile della Corte dei Conti, in quiescenza da dieci anni. La notizia, data due giorni fa dall’amministrazione carrarese che ha affidato l’incarico al Professor Scudieri, ha sollevato non poche perplessità nel consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha subito annunciato l’intenzione di voler indagare sulla legittimità della scelta effettuata dal segretario generale Angelo Petrucciani su indicazione della giunta.



“E’ sorprendente – ha aggiunto Bernardi - il contratto allegato alla determinazione in quanto viene riportato che il professor Scudieri ha l’obbligo di dare “assistenza giuridica” al comune, producendo pareri sulla opportunità di proseguire la lite oppure concludere la transazione.” Secondo Bernardi sarebbe evidente proprio da questa assegnazione che la tesi sostenuta finora dal vicesindaco Matteo Martinelli è stata minata da due ordini di motivi con l’aggravante dei bilanci in rosso per l'emergenza Coronavirus. “ Il motivo tecnico – ha spiegato Bernardi - è relativo alla sostenibilità economica e alle eventuali esposizioni e responsabilità di tipo amministrativo contabile da parte di chi risulterà presente in giunta quando sarà deliberata la transazione, che, tradotto, significa: “ paura dell’esposto alla Corte dei Conti”. Il motivo politico invece è più grave perché si è consumato a seguito dello strappo avvenuto in giunta che ha decretato l'incarico “super partes” al professor Scudieri.”. Bernardi ha riferito di voci certe che parlano di una spaccatura in giunta tra alcuni assessori non tanto convinti della bontà della decisione da prendere per i quali la vicenda avrebbe potuto essere gestita diversamente. “La mancanza di una sentenza di condanna – ha continuato Bernardi – cosa che io ho sempre sostenuto, che quantificasse l'ammontare del risarcimento, è stata fatale per Matteo Martinelli. A seguito di queste discussioni la giunta di fatto ha congelato il parere rilasciato dal professor Giulio Ponzanelli che aveva seguito la vicenda fin dall'inizio, e per convincere meglio gli assessori dubbiosi ha incaricato un ’esperto “super partes”. Nella delibera dell’incarico infatti, si legge che “si ritiene opportuno procedere al conferimento di incarico in ordine alla necessità di valutare la complessa problematica connessa alle vicende processuali ed alle possibili conclusioni del contenzioso in essere con la società Paradiso spa.”



Bernardi ha ricordato che, a suo parere, la soluzione presa da Martinelli non è facile da digerire in quanto prevede che il comune versi alla Società Paradiso 12,5 milioni di cui tre milioni entro fine maggio 2020 e il restante in rate annuali da 950mila euro per 10 anni a tasso di interesse legale. “La delibera – ha aggiunto Bernardi - sostiene anche che il comune avrebbe potuto chiedere un parere alla Corte dei Conti ma che le stesse sezioni regionali hanno ritenuto inammissibili i quesiti nelle ipotesi in cui gli stessi vertano su materie di possibile interferenza su decisioni da assumere da parte di altri plessi giurisdizionali. Come nel caso di specie in quanto il quesito riguarderebbe la materia sulla quale è tuttora in corso il contenzioso avanti il Tribunale di Massa.” La nomina di Scudieri, quindi, per Bernardi, sarebbe la mossa per aggirare l’ostacolo: un consulto gratuito da parte di un ex magistrato della Corte dei Conti sulla base del quale prendere una decisione definitiva.



“Un ‘ altra occasione persa dal vicesindaco Matteo Martinelli – ha concluso Bernardi - che continua imperterrito a dimostrare un interesse morboso per la costosissima “Transazione Paradiso “ proseguito anche durante durante l’ emergenza sanitaria, ma anche economica e sociale che ha contato morti e infettati dal virus più devastante mai conosciuto nel mondo e dal qual sarà difficile riprendersi. Un grande senso di responsabilità.”.