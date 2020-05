Politica



Una strada intitolata agli “Operatori sanitari del covid 19”: la proposta di Fratelli d’Italia

lunedì, 25 maggio 2020, 17:14

L’idea viene dal coordinamento comunale di Fratelli d’Italia e punta a un riconoscimento che sia memoria per il futuro da dare a tutti i medici e gli infermieri che sono stati impegnati nella battaglia contro il covid 19. Il coordinatore comunale di FdI, Lorenzo Baruzzo, ha lanciato l’idea, rivolgendosi direttamente al sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, di intitolare una strada o una piazza o un luogo della città agli “angeli in camice” cioè agli Oepratori sanitari del covid 19.

“Ora che l'emergenza sanitaria legata al covid 19 sembra diminuire- ha detto Baruzzo - è il momento dei ringraziamento agli operatori sanitari che hanno trascorso tre mesi "d'inferno" al servizio dei malati e della collettività. Per questo motivo, perchè mai la popolazione e le future generazioni possano dimenticare le "eroiche" le loro gesta, il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'Itala, chiede pubblicamente al sindaco De Pasquale, di farsi promotore dell'iniziativa volta ad intitolare una piazza, un giardino, un parco della città agli "Operatori Sanitari del Covid 19".”. Baruzzo ha anche aggiunto un piccola nota polemica al suo appello specificando che l’ eventuale intitolazione di un parco dovrebbe prevedere una manutenzione attenta e decorosa, “non come quello - a titolo esemplificativo - del famigerato "bosco urbano" di via Bertoloni/via della Bassa o quello della Colonia Vercelli.