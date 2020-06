Politica



Voci sulle dimissioni del direttore del Regina Elena Francesco Fariello: Bernardi chiede chiarimenti al sindaco

lunedì, 1 giugno 2020, 13:13

di vinicia tesconi

Girano da ieri ma le fonti sarebbero attendibili: il direttore della casa di riposo di Carrara Regina Elena, secondo voci interne alla struttura, avrebbe dato le dimissioni. A riferire i rumors è stato il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha detto: “Ha aspettato che la situazione tornasse sotto controllo e che la RSA fosse definitivamente svuotata da pazienti covid-19 ma, secondo quanto si dice da alcuni giorni, le dimissioni del direttore Francesco FAriello sarebbero certe. Non è assolutamente mio interesse creare allarmismo sulla Casa di Riposo che però essendo un ben” Bernardi ha chiarito di non aver intenzione di creare allarmismi ma di sentirsi in dovere di chiedere al sindaco De Pasquale di osservare i principi di responsabilità e trasparenza attraverso una smentita o una eventuale conferma della notizia. “Sarebbe una “ fuga clamorosa “ se confermata – ha continuato Bernardi - viste le fatiche che hanno impegnato i grillini per mesi per arrivare ad un concorso regolare con un vero vincitore dopo vari tentativi andati male , al fine di sostituire l'ex direttore Ermanno Biselli.”. Bernardi ha detto di non essere a conoscenza delle motivazioni ufficiali della decisione di Fariello di dare le dimissioni ma di non poter escludere che, alla base di questa delicata scelta, possa esserci la disgraziata e pesante “gestione coronavirus” per la quale Bernardi ha annunciato un imminente e dettagliato esposto alla Procura della Repubblica di Massa Carrara. “ Nei giorni dell' emergenza – ha aggiunto Bernardi – le responsabilità erano state scaricate sulle istituzioni attraverso una lettera scritta dal presidente Giuseppe Profili, che aveva sollevato ''sconcerto' per i contenuti, nei familiari di alcuni pazienti ricoverati.” Secondo Bernardi la lettera del presidente era una sorta di memoria difensiva che tralasciava, in maniera evidente, i ritardi della gestione e delle azioni di messa in sicurezza dei reparti e il mancato coordinamento all' interno della struttura che era stato evidenziato da molti, così come l’avvertimento a tacere sulla reale situazione della rsa. Bernardi si è detto convinto che Profili, in quella lettera, avesse voluto evidenziare gli errori degli altri e porre le maggiori responsabilità giuridiche in capo all' Azienda Usl Toscana Nord Ovest , al Comune e alla Regione Toscana. “ Più grave ancora - ha concluso Bernardi - è stata la certezza data attraverso un articolo di stampa, che sia stato un medico di Medicina Generale in visita ad un proprio paziente l“ untore" della RSA in quanto positivo al covid-19.” Bernardi che ha rimarcato quello che secondo lui è un tipico comportamento dei 5 stelle – scaricare le colpe addosso agli altri - ha espresso solidarietà a quel medico additato come untore ricordando che la sua presunta responsabilità deriva dall’impossibilità di continuare ad incolpare politici, dirigenti e dipendenti pubblici da parte degli amministratori grillini che, secondo Bernardi, starebbero cercando, a tutti i costi, di rimandare le valutazioni politiche sulla scellerata gestione Covic-19 che costerà loro parecchio in termini di consensi.