Politica



Abbattimento pineta della Grotta, Montesarchio: "Necessario per bonifica terreno del parco"

lunedì, 1 giugno 2020, 18:31

In merito alle ultime critiche rivolte dai Verdi sull'abbattimento degli alberi nella pineta della Grotta, Giovanni Montesarchio interviene specificando quanto segue:



«Mi sento in dovere di rassicurare i "Verdi" e i cittadini di Avenza riguardo la pineta: l'abbattimento degli alberi è stato necessario affinché si possa effettuare la bonifica del terreno del parco, e il periodo di abbattimento è stato accuratamente scelto sia per evitare ritardi alla bonifica stessa (che ricordo essere attesa da decenni), sia per evitare "traumi" alla fauna presente.»



«Al termine dei lavori - prosegue Montesarchio - sarà restituito un parco sicuro e salubre alla città e con nuovi e più numerosi alberi. Sono sicuro che i bambini apprezzeranno, e sicuramente anche i "Verdi" stessi.»



«È quasi paradossale che dopo diverse comunicazioni dell'amministrazione e incontri pubblici i "Verdi" si accorgano di questo intervento di bonifica così importante e così atteso solo ora.»



«Sta diventando insopportabile - conclude - questo continuo accostamento del tutto infondato tra alberi abbattuti e tecnologia 5G. Continuo a rimanere a disposizione per qualsiasi approfondimento nelle sedi opportune.»