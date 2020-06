Politica



Apuane, Athamanta in presidio sotto il comune di Carrara

lunedì, 29 giugno 2020, 16:44

di vinicia tesconi

Sarà sotto l'aula del consiglio comunale, il 2 luglio, il luogo in cui verrà installato un presidio voluto da Athamanta e dalle altre realtà politiche e associative in difesa delle Apuane. Lo scopo è manifestare pubblicamente contro il nuovo Regolamento degli Agri Marmiferi di Carrara nella giornata durante la quale è prevista l’approvazione del testo, proponendo una riflessione sulla gestione del territorio e delle sue risorse. Il presidio partirà dalle 18

“Partendo dai capisaldi che già avevamo illustrato durante la due giorni organizzata a fine gennaio all'ex Ospedale San Giacomo a Carrara, – hanno spiegato da Athamanta – insieme a tutte le realtà che avevano partecipato alla manifestazione in difesa delle Apuane del 4 gennaio scorso, durante il lockdown abbiamo costruito un percorso di formazione e informazione sulla riproduzione delle dinamiche del capitalismo estrattivo nelle Alpi Apuane ed in particolare sullo sfruttamento del territorio e delle risorse comuni e l'impoverimento economico, culturale e ambientale che ne sono dirette conseguenze”.

Il 7 maggio Athamanta ha coinvolto in un’assemblea pubblica oltre 60 esponenti delle realtà territoriali, sia associative che singole, che si occupano di ambiente e territorio nell’area apuo-versiliese per la discussione del Nuovo Regolamento degli Agri Marmiferi di Carrara che sarà all'ODG del prossimo Consiglio Comunale.

“Durante l’assemblea pubblica – hanno continuato da Athamanta – ci siamo posti l’obiettivo di analizzare tutti i fattori in gioco, convinti che questo sia il miglior approccio per porre le basi della trasformazione necessaria per un futuro in cui la contrapposizione tra lavoro ed ambiente non veda soccombere ulteriormente le istanze vitali di quest’ultimo sotto i devastanti colpi del profitto e del ricatto occupazionale. Il nostro obiettivo, condiviso con le associazioni del territorio, è quello di offrire una riflessione sulla gestione del territorio e delle sue risorse. Grazie al prezioso patrimonio di conoscenze e di esperienze dei partecipanti abbiamo contribuito alla nascita di un percorso condiviso per la tutela del territorio e delle Alpi Apuane. Siamo convinti che la difesa del territorio non sia materia da delegare a istituzioni che hanno già ampiamente dimostrato il loro fallimento e che confermano, nell'articolazione di questo nuovo regolamento, la totale inadeguatezza dei presupposti su cui oggi si basa la gestione del territorio.”

Le realtà coinvolte scenderanno in piazza congiuntamente in occasione del prossimo Consiglio Comunale: “Si tratta di un sistema ormai completamente asservito al mercato e al profitto che non tiene conto dei bisogni delle persone e dell’ambiente. E’ indispensabile uno sforzo collettivo per la costruzione di un percorso condiviso che sappia coinvolgere chi abita questo territorio e che metta a sistema tutti gli aspetti dello sfruttamento: devastazione ambientale e disoccupazione, dalle montagne alla zona industriale; dissesto idrogeologico e alluvioni, impoverimento culturale ed economico e il conseguente abbandono della città, dalla sanità alla scuola, ai teatri, ai cinema. Tutti volti dello stesso mostro che in nome del profitto sta distruggendo la comunità di oggi e di domani."

Athamanta ha ricordato che durante la manifestazione sarà messo a disposizione un microfono aperto agli interventi del pubblico. Tutti coloro che volessero partecipare sono invitati a rispettare le disposizioni previste delle autorità rispettando le distanze di sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Il Documento di analisi critica del Nuovo Regolamento degli Agri Marmiferi di Carrara è stato condiviso con le seguenti realtà che hanno partecipato alla discussione e che lo hanno sottoscritto Fridays For Future Carrara, Casa Rossa Occupata, Legambiente Carrara, L’Altezza della Libertà, Grig-Gruppo Intervento Giuridico onlus, Circolo Culturale Anarchico Gogliardo Fiaschi, Medicina Democratica-coordinamento toscano, Italia Nostra Apuo-Lunigianese, Coordinamento l’acqua di tutti,Associazione consumatori ADiC Toscana, Accademia Apuana della Pace, Collettivo Studentesco Tirtenlá, Fridays for Future Massa, Fridays for Future Pisa, Trentuno Settembre, Tam CAI Massa , ed è disponibile sul sito www.athamanta.wordpress.com. Contatti: e-mail: athamanta.ms@gmail.com