Politica



Campo scuola in stato di abbandono: il coordinamento giovanile di FdI chiede chiarimenti all’amministrazione

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:38

E’ rimasto chiuso dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino a pochi giorni fa, quando finalmente è stata concessa la riapertura anche degli impianti sportivi ma, adesso che potrebbe essere di nuovo fruito dai moltissimi appassionati di sport che lo frequentano, versa in condizioni disastrose. Si tratta del campo scuola comunale di Marina di Carrara la cui situazione è stata segnalata dal coordinamento comunale di Fratelli d’Italia. “Il campo scuola presenta i segni dell’incuria e dell’abbandono – ha detto Emanuele Vigna dei giovani di FdI - Inoltre appena fuori dall'ingresso sono apparsi sacchi contenenti rifiuti speciali, probabilmente eternit o altri materiali tossici, come si può intuire dall' etichetta raffigurante una R nera su sfondo giallo posta sui sacchi.”. I giovani di FdI hanno quindi chiesto all’amministrazione carrarese di fare chiarezza sulla situazione e di provvedere alla rimozione, allo smaltimento e alla sistemazione del campo scuola in modo tempestivo, affinché tale luogo di sport e aggregazione possa essere restituito alla comunità nel rispetto delle norme di sicurezza.