Politica



Carrara, l'amministrazione fa dietrofront in consiglio e la minoranza attacca

venerdì, 26 giugno 2020, 22:26

La opposizione comunale Partito Democratico, Partito Socialista, Partito Repubblicano, Insieme per Carrara, Italia Viva e Alternativa per Carrara accusano l'amministrazione di aver agito, in Consiglio Comunale Ordinario, ignorando le proteste politiche e di procedura dell'opposizione.



"L'arroganza e l'incapacità -esordiscono- che hanno portato la maggioranza grillina adun clamoroso dietrofront rappresentano il punto più basso raggiuntodall'amministrazione De Pasquale che, con questo passaggio, ha davverotoccato il fondo."



"Il M5S - scrivono - ha imposto la convocazione di un consiglio Comunale Ordinario perdiscutere Bilancio Consuntivo aggiungendo all'ordine del giorno diversi punti: PABE, Regolamenti degli Agri Marmiferi,IMM, Ricognizione dei Beni Estimati, ignorando le proteste politiche eprocedurali dell'opposizione."



"Non contento di aver toccato il fondo -continuano- il Capogruppo grillino ha iniziato a scavare cercando di giustificare l'imbarazzante retromarciacome una scelta politica ponderata frutto, invece, di verificheistituzionali imposte dall'opposizione che ha immediatamente sollevatofortissimi dubbi di regolarità del procedimento, emersi ancheall'interno della stessa maggioranza."

"La procedura scelta dalla maggioranza - fanno notare- poteva esporre infattil'Amministrazione ad un potenziale ricorso e alla invalidazione di unConsiglio sul Bilancio con conseguenze disastrose dal punto di vistapolitico."



"Non si può trasformare il Consiglio Comunale in un luogo in cuicalpestare, a colpi di maggioranza, anche le più elementari norme disvolgimento dell'Assemblea."



"È evidente a tutti -affermano- che la volontà di svolgere un consiglio comunaleper approvare, senza discussione e senza la presenza dei cittadini,provvedimenti di assoluta importanza per l'economia e la vita socialedella Città è stato un maldestro tentativo di sfuggire alleresponsabilità politiche da parte di un'Amministrazione e di unamaggioranza in perenne confusione."

"In questi tre anni - accusano- il movimento 5Stelle è passato da ruolo diriempisala, che aizzava la popolazione alla protesta spesso e volentieridegenerata, ad un ruolo di buttafuori trasformandosi da tutore dellalegalità in banditore del gioco delle tre carte."



"Sarà una settimana memorabile in cui questa maggioranza, dopo tre annidi nulla e di ritardi tanto inaccettabili quanto dannosi, mostreràconcretamente la propria inettitudine."



"Quella che sarebbe dovuta essere la settimana che doveva segnare unasvolta per la città - concludono- è iniziata invece con una figura meschina che nonpotrà essere liquidata con il solito e ormai pretestuoso: "è colpa diquelli di prima", perché responsabilità politiche, inettitudiniamministrative e inadempienze procedurali sono totalmente a caricodell'Amministrazione e della maggioranza che la sostiene."