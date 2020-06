Politica



Ciclovie urbane e messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina: circa 500 mila euro per i Comuni di Massa e Carrara

venerdì, 19 giugno 2020, 13:17

“Sono molto buone le notizie che arrivano a margine della conferenza unificata organizzata dal Mit, il Ministero per le infrastrutture e i traporti, rispetto alle risorse per le ciclovie urbane: dai decreti ministeriali in esaminati a cui la conferenza ha dato il via libera è stato possibile apprendere che tra i finanziamenti destinati ai capoluoghi di provincia e alle città con più di 50 mila abitanti i comuni di Massa e di Carrara vedono riconosciuto un contributo di circa 500 mila euro” ha dichiarati il presidente della provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti non appena conosciuta la suddivisione dei finanziamenti per gli anni 2020 e 2021: 244 mila 412 euro per Massa e 220 mila 982 per Carrara.

“Nelle settimane scorse – ha aggiunto Lorenzetti – grazie all'interessamento della segreteria provinciale del PD, in particolare del segretario Enzo Manenti, e dell’onorevole Martina Nardi, io, come presidente della Provincia, e altri amministratori locali legati al Pd abbiamo avuto un incontro in videoconferenza con la ministra De Micheli sul tema delle infrastrutture viarie, sui ponti e sulle piste ciclabili. In quella sede, al termine del confronto, abbiamo preso atto degli impegni, confermati dalla stessa Ministra sul ponte di Albiano, sulle risorse per le Province e anche sugli stanziamenti per le ciclovie urbane, quelli che stanno uno dopo l’altro tagliando il traguardo.

Siamo particolarmente soddisfatti di questo ulteriore risultato conseguito nell’interesse del territorio che conferma l’impegno del partito a cui appartengo e che va nella direzione dell’esclusivo interesse dei cittadini, che devono essere al centro dell’attenzione di noi amministratori, al di là dell’appartenenza delle singole amministrazioni di riferimento”.