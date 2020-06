Code alle edicole per le mascherine: Baruzzo chiede al sindaco una distribuzione più ampia a carico del comune

Altri articoli in Politica

lunedì, 8 giugno 2020, 18:22

"Io piango senza scuola". E' uno dei cartelli simbolo di questa giornata di protesta in nome della riapertura delle scuole a settembre, che ha visto uniti sullo stesso fronte Fcl Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams

lunedì, 8 giugno 2020, 16:26

Il sindaco Francesco De Pasquale torna a esprimere preoccupazione per il mancato rispetto delle misure anti-covid nella zona della movida nel corso del fine settimana

lunedì, 8 giugno 2020, 14:25

Lo sgombero di un edificio occupato abusivamente a Roma da CasaPound ha dato il la a Stefano Benedetti, presidente del consiglio comunale di Massa e a Gianni Musetti entrambi esponenti del coordinamento provinciale di Forza Italia per chiedere lo sgombero della Casa Rossa di Montignoso

lunedì, 8 giugno 2020, 14:05

Il consigliere regionale Giacomo Bugliani è intervenuto nel dibattito collegato ai lavori di messa in sicurezza del ponte di Via Giovan Pietro nel centro storico di Avenza, a seguito delle problematiche sollevate da alcuni commercianti del luogo per la data di avvio delle opere

lunedì, 8 giugno 2020, 14:02

Marina di Massa e Pietrasanta sono già operative dal punto di vista della stagione turistica mentre Marina di Carrara è ancora in alto mare. A dirlo è Gainni Musetti, esponente di Forza Italia

lunedì, 8 giugno 2020, 13:59

Il “no” era stato forte e chiaro: troppe le variabili da prendere in considerazione per garantire la sicurezza anticontagio e quindi l’amministrazione 5 stelle di Carrara aveva decretato la sospensione, per la prossima estate, dei centri estivi, ormai classico e fondamentale servizio per moltissime famiglie