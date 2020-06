Politica



Commissione Marmo, Dell'Amico sostituisce la presidente Spattini

lunedì, 1 giugno 2020, 18:23

Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ringrazia la presidente uscente della commissione marmo per aver condotto i lavori di commissione in questi mesi, ed aver portato avanti i lavori sul regolamento della concessione degli agri marmiferi. Già in precedenza la consigliera Spattini sostituì prontamente l'allora presidente Dell'Amico per sopravvenute difficoltà familiari dello stesso, e oggi è il consigliere Stefano dell'Amico che si fa avanti per aiutare la presidente Nives Spattini che ha necessità di esser sostituita per motivi familiari, per cui avremo presto un avvicendamento alla presidenza della commissione marmo. Proprio questa mattina la Presidente ha infatti informato la commissione di questa necessità che quanto prima verrà formalizzata.

Il gruppo Ringrazia entrambi per il lavoro che hanno svolto e che svolgeranno per garantire sempre attenzione e operatività sui temi di commissione.

"In questi ultimi tempi la mia situazione familiare è cambiata ed il timore di non riuscire a stare dietro a tutte le priorità mi impone, per senso di responsabilità, di lasciare la presidenza della commissione" dice la presidente Spattini.

"Alla richiesta di Nives ho dato subito la mia disponibilità di tornare alla presidenza di commissione" conclude il consigliere dell'Amico "come fece lei quando fui io ad avere bisogno. Continueremo insieme il lavoro, con l'aiuto di tutto il gruppo, come sempre fatto".

Il lavoro di commissione va quindi avanti senza indugio nella conclusione di importanti percorsi come il regolamento degli agri marmiferi che deve approdare in consiglio comunale ed i Pabe, sui quali si sta portando avanti il lavoro in commissione.

Anche il Vicesindaco Martinelli, assessore con delega al marmo, si unisce ai ringraziamenti per quanto fatto dalla presidente "ringrazio la Presidente Spattini per quanto fatto e sono sicuro continuerà a dare il proprio contributo anche da vicepresidente".

"Pur sapendo che la commissione 3^ aveva davanti a sé uno dei periodi più impegnativi di sempre, dovendo trattare temi complessi, ma di fondamentale importanza per la città, quando si è manifestata l'esigenza, con vero spirito di servizio la consigliera Spattini non ha esitato a prendersi sulle spalle questo carico. Per questo motivo, e per aver condotto fino a qui la commissione con la serietà che la contraddistingue, non ringrazierò mai abbastanza la collega Spattini", aggiunge il Presidente Palma.