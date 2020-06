Politica



Da lunedì 29 giugno riapre il campo scuola comunale in via Bassagrande a Marina di Carrara

venerdì, 26 giugno 2020, 15:41

Si riaprono lunedì 29 giugno i cancelli del campo scuola del Comune in via Bassagrande a Marina di Carrara, pronto ad accogliere nuovamente gli sportivi dopo la lunga pausa imposta dal lockdown.

Tante le norme anti-covid di cui l’Amministrazione comunale e l’Ufficio Sport hanno dovuto tenere conto per garantire agli utenti la riapertura in sicurezza della struttura. Vediamo nel dettaglio, dunque, quali sono le nuove regole per accedere all’impianto, che sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 20,00, con la sospensione di ogni attività dalle ore 19,50.

E’ prevista una capienza massima di 160 atleti che potranno essere contemporaneamente presenti: possono accedere esclusivamente quanti svolgono attività motorio – sportiva, mentre non sono ammessi gli animali.

Le Società sportive sono tenute a fornire i nominativi degli atleti che utilizzeranno giornalmente l'impianto, consegnando un apposito modulo al personale comunale di servizio. Gli altri utenti, che potranno entrare fino al raggiungimento della massima capienza consentita, dovranno sottoscrivere la dichiarazione rischio COVID-19 (che rimarrà agli atti dell'Ufficio sport per 14 giorni) e firmare il registro di entrata/uscita dall'impianto presente all'ingresso e in possesso del personale comunale.

Resta inibito l'uso degli spogliatoi, mentre rimarranno aperti i servizi igienici che verranno igienizzati al bisogno e sanificati una volta al giorno.

E’ interdetto anche l'uso del campo di basket, del campo di pallavolo, delle buche del salto in lungo, delle pedane del salto con l'asta e del salto in alto e quelle per i lanci.

E' necessario l'uso delle mascherine negli spazi comuni quando non si è impegnati nell'attività motoria e sempre nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale e delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dello Sport e dal Presidente della Regione Toscana per quanto riguarda le norme sul contenimento dell'emergenza sanitaria.

Le società affiliate alla FIDAL potranno svolgere la loro attività sportiva nel rispetto del protocollo emanato dalla propria federazione, nell'orario e nei giorni indicati nella comunicazione inviata all'Ufficio sport del Comune.

Per la gioia degli amanti del nuoto, è confermata, infine, per mercoledì 1 luglio la riapertura della piscina scoperta di Marina di Carrara: per tutti i dettagli si rimanda a una successiva comunicazione dettagliata.